Doda zmieniła fryzurę! Sama! To trzeba zobaczyć

Doda jako jedna z pierwszych gwiazd przyłączyła się do akcji #zostańwdomu, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Gwiazda, co jakiś czas pokazuje, jak spędza tzw. narodową kwarantannę i tym razem wyznała, że sama zdecydowała się obciąć swoją grzywkę. Efekty są zaskakujące!

To zdjęcie trzeba zobaczyć. A co sama artystka sądzi o swoim dziele?

Doda zdecydowała się sama obciąć swoją grzywkę! Jak wygląda w nowej fryzurze?

Doda kwarantannę spędza ze swoim mężem, Emilem. Gwiazda, która na co dzień gra koncerty, bierze udział w sesjach i realizuje mnóstwo projektów, teraz musi ograniczyć swoje aktywności do minimum. Jednak nie jest osobą, które lubią się nudzić. Dlatego pewnie sama zdecydowała się zmienić swoją fryzurę.

Na Instastories opublikowała wymowny wpis, w którym zdradza, że samodzielnie obcięła sobie grzywkę:

Dziennik pandemiczki. Obcięłam sobie sama grzywkę. Dobrze, że nie mogę wychodzić z domu. - napisała Doda na Instastories

W kolejnej relacji pokazała zdjęcie i efekty tej metamorfozy. Sami spójrzcie na to zdjęcie!

Instagram

Doda jakiś czas temu zdecydowała się na grzywkę, ale teraz, kiedy salony fryzjerskie są zamknięte gwiazda sam próbuje sobie poradzić z fryzurą.

East News

Ostatecznie piosenkarka będzie mogła wrócić do wersji bez grzywki, w której też wyglądała doskonale!