Kiedy wszyscy już je skreślili i okrzyknęli totalnym antytrendem wiosny 2020, one wróciły - ale pod inną postacią. Mowa o perłach! Ostatniej jesieni i zimy nosiłyśmy je w postaci opasek, ogromnych spinek czy okrągłych kolczyków, teraz perły powracają w subtelniejszej wersji - najlepiej jako delikatny naszyjnik. Sami spójrzcie na przykład na... Harry'ego Stylesa! Tak, tak! Nie dziwcie się - perły są lansowane nie tylko przez kobiety, ale również przez mężczyzn. Naszyjnik z pereł to oryginalny dodatek, np. do klasycznej marynarki!

Skromny naszyjnik z pereł podbije nawet nudną stylizację. Naszyjnik z pereł, najlepiej choker, będzie hot tej wiosny! Spójrzcie, jak perły noszą w sezonie wiosennym Instagramerki.

Perły od zawsze stanowiły kwintesencje kobiecości, wytworności i elegancji. Były symbolem dobrego gustu i wysokiego statusu materialnego. Biżuterię z pereł można zakładać zarówno na co dzień – do pracy czy na spotkania ze znajomymi, jak i na wieczór – do eleganckich stylizacji.

Co ciekawe, perły są zarezerwowane nie tylko dla kobiet. Chcecie dowód? Proszę bardzo! Harry Styles już je ma!

Jeszcze do niedawna perły nosiłyśmy w postaci ogromnych spinek na głowie. Jeśli masz je nadal w swojej szafie, zawsze możesz dać im nowe życie i stworzyć z nich najmodniejszy na wiosnę 2020 naszyjnik z pereł.

