Perły od zawsze stanowiły kwintesencje kobiecości, wytworności i elegancji. Były symbolem dobrego gustu i wysokiego statusu materialnego. Do dziś noszą je przede wszystkim zwolenniczki klasyki i elegancji. Biżuterię z pereł można zakładać zarówno na co dzień – do pracy czy na spotkania ze znajomymi, jak i na wieczór – do eleganckich stylizacji.

Perły są kruszcem wykorzystywanym w jubilerstwie już od czasów starożytnych. Pozyskuje się je z małż (rzadziej ze ślimaków), które wytwarzają perły na skutek zetknięcia się z ciałami obcymi. Perły powstają w wyniku funkcjonowania mechanizmów obronnych małż. Przy czym okres ich wytwarzania trwa od 3 do nawet 10 lat. Do początku XX w. pozyskiwaniem pereł zajmowała się rdzenna ludność obszarów, na których żyły małże. Na przełomie XIX i XX w. Chińczycy, a następnie Japończycy zaczęli zajmować się produkcją pereł hodowlanych, które powstają w wyniku wprowadzenia do wnętrza małż ciała obcego, pobudzającego małże do produkcji pereł. Wyróżnia się cztery rodzaje pereł hodowlanych: perły słodkowodne, perły słonowodne – Akoya, Tahiti i South Sea.

Symbolika pereł

Perły są naturalnym i bardzo cennym produktem jubilerskim, znanym i wykorzystywanym już od czasów starożytnych. Są one symbolem luksusu, wytworności i elegancji. Dla chrześcijan były jednym z przymiotów Maryi, natomiast w antyku stanowiły one atrybut Afrodyty – bogini piękności. Na przestrzeni dziejów perłom przypisywano rozmaitą symbolikę – dla jednych były one symbolem czystości i dziedzictwa, a dla innych miłości zmysłowej i bogactwa duchowego. Obecnie perły kojarzone są z wytwornością i elegancją, a także klasycznym stylem. Istotne jest również to, że w kulturze zachodu nadal wierzy się w przesąd, jakoby perły były symbolem łez i nieszczęścia. Stąd przekonanie, że biżuterii z tych kamieni szlachetnych nie należy zakładać na ślub ani dawać w prezencie.

Stylizacje z perłami

Perły można nosić zarówno do stylizacji casualowych, jak i okazjonalnych, np. na wesele, komunię czy spotkanie biznesowe. Z powodzeniem mogą je zakładać zarówno nastolatki, jak i kobiety dorosłe, a także panie dojrzałe. Zwolenniczkami stylizacji z biżuterią z pereł są przede wszystkim entuzjastki elegancji i klasycznego stylu. Krótki naszyjnik z pereł doda szyku stylizacji złożonej z białej koszuli i spódnicy ołówkowej. Taki zestaw idealnie sprawdzi się do pracy, a także na spotkania biznesowe. Tego typu naszyjnik dobrze prezentuje się również z nieco luźniejszymi stylizacjami, np. z krótkim rozpinanym sweterkiem i cygaretkami. Naszyjnik z pereł z powodzeniem można nosić także do eleganckich, okazjonalnych stylizacji, np. weselnych, komunijnych, a także studniówkowych. Ponadto naszyjnik z czarnych pereł dobrze będzie komponował się ze stylizacją na randkę, np. z czerwoną sukienką. Ciekawą ozdobą z pereł jest także opaska na włosy, która idealnie sprawdzi się dla nastolatek i młodych kobiet. Taka ozdoba jest nie tylko efektowna, ale również elegancka i dziewczęca.