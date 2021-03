Dwa lata temu, w maju, Anna Lewandowska uruchomiła serwis internetowy Baby by Ann. Jak sama tłumaczyła, stworzyła ten portal po to, by móc dzielić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat macierzyństwa z innymi kobietami i mamami. Ostatnio żona Roberta Lewandowskiego przeprowadziła wywiad z Marylą Rodowicz, w którym przy okazji zadawanych pytań zdradziła szczegóły swojego pierwszego porodu. Okazuje się, że narodziny jej starszej córeczki Klary były dość traumatycznym przeżyciem... Dlaczego?

Szczegóły porodu Anny Lewandowskiej

Podczas wywiadu Anna Lewandowska zapytała Marylę Rodowicz o jej trzy porody. Artystka zdradziła, że swojego syna Jaśka rodziła 17 godzin!

"Przyszedł do mnie położnik, na co ja: Błagam, niech mnie Pan rozetnie! Poklepał mnie po nodze i powiedział: Urodzimy dołem. Myślałam sobie: Urodzimy? Kto urodzi? Daj Pan spokój!", wspomina Rodowicz.

Wtedy trenerka przyznała, że jej pierwszy poród trwał jeszcze dłużej. Lewandowska przyznała, że starszą córeczkę Klarę rodziła ponad dobę, a dokładnie 28 godzin!

"Ja moją pierwszą córkę rodziłam 28 godzin…", zdradziła Lewandowska.

Pierwszego porodu ukochanej żony nie wspomina najlepiej również Robert Lewandowski. Powód? Sportowiec martwił się o jej życie i zdrowie, bo Ania straciła dużo krwi. Sytuacja była bardzo niebezpieczna.

"To wszystko trwało z trzydzieści godzin. Poród był bardzo trudy, Ania straciła bardzo dużo krwi, potem pani doktor powiedziała, że niewiele brakowało, by skończyło się to o wiele gorzej... Gdy walczyła, ja trzymałem Klarę na rękach. Byłem tak zestresowany, zesztywniały z nerwów, że nie potrafiłem podnieść ręcznika z podłogi", mówił wówczas "Faktowi" Lewandowski.

Mimo to szczęśliwi rodzice szybko zapomnieli o tym trudnym doświadczeniu. Robert i Ania trzy lata później powitali na świecie drugą córeczkę - Laurę. Obie dziewczynki urodziły się w maju. Klara - 4 maja, a Laura, dwa dni później, czyli 6 maja.

"Bardzo się martwiłam, żeby nie powtórzyła się sytuacja, jaka miała miejsce przy porodzie Klary. Tamten poród był bardzo trudny. Tym razem było zupełnie inaczej, Ania urodziła Laurę szybko i bez komplikacji. Malutka ma świetny apetyt, nie daje się oderwać od piersi", opowiedziała po narodzinach drugiej wnuczki mama Ani, Maria Stachurska.

I rzeczywiście, drugi poród Lewandowskiej bardzo różnił się od pierwszego. Laura Lewandowska przyszła na świat w ciągu zaledwie 28 minut, co Ania potwierdziła w wywiadzie z Marylą Rodowicz.

