Anna Lewandowska urodziła córkę Laurę! Marina i inne gwiazdy składają gratulacje

Anna Lewandowska urodziła córkę Laurę! Na ten dzień czekała cała rodzina Ani i Roberta, oraz oczywiście wszyscy ich fani. To drugie dziecko Ani i Roberta Lewandowskich, którzy mają już córkę Klarę. Wspaniałą informacją o narodzinach drugiej córeczki i jej pięknym zdjęciem pochwalił się na Instagramie sam Robert Lewandowski, który napisał tak:

Cześć malutka! Witamy na świecie, Lauro. Dobra robota, mamusiu! - napisał na Instagramie Robert Lewandowski i pokazał zdjęcie z Laurą na rękach.

To zdjęcie stało się hitem w ciągu zaledwie kilku sekund. Od razu posypały się gratulacje od przyjaciół Ani i Roberta, w tym od wielu znanych w Polsce gwiazd.

Jako jedna z pierwszych głos zabrała Marina:

❤️Gratulacje kochani👏❤️ - napisała Marina.

Gratulacje ❤️🔥😍💪🏼 - dodał Piotr Nowakowski, polski siatkarz.

Gratulacje zaczęły również płynąć od fanów rodziny Ani i Roberta:

Gratulacje ❤️🙏🏻 Dużo zdrówka dla mamy i córeczki 🌸

Gratki dla Was❤️🔥💪🏻

Gratulacje! 😉 Niech Laura rośnie duża i zdrowa na pociechę rodziców 💖

My również dołączamy się do gratulacji. Od dzisiaj Klara ma rodzeństwo - i to śliczną siostrzyczkę! Lauro, redakcja Party.pl wita na świecie!