MIEJSCE 3. - SERCE, SERDUSZKO

Nowy Jan Jakub Kolski. Bajkowa opowieść o małej dziewczynce, która zamarzyła sobie, że będzie baletnicą, a do tańca potrafi zaangażować nawet korpulentne kucharki. Ucieka z sierocińca na egzamin do szkoły baletowej w Gdańsku. Nie byłam wielbicielką Kolskiego, to specyficzna stylistyka, ale dzięki temu filmowi nie da się w nim nie zakochać ... - przekonuje