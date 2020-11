Totalne zamieszanie w "Hotelu Paradise 2". Zupełnie nowe pary tuż przed finałowym tygodniem

Wielki finał drugiej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji produkcja zaskoczyła uczestników, parując ich w zupełnie niezrozumiałe dla nich duety. W takim składzie bedą musieli wytrzymać aż do "rajskiego rozdania", które wyłoni te pary, które trafią do ostatecznego starcia w finałowym tygodniu. Czy te kilka dni w nowych zestawieniach może zaszkodzić dotychczasowym relacjom? Zobaczcie, jak zakończyło się zaskakujące przeparowanie.

Zobacz także: Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" opowiedzieli nam o swojej miłości! "To niesamowita historia"

"Hotel Paradise": Nowe pary przed finałowym tygodniem!

W dzisiejszym odcinku "Hotelu Paradise" nie brakowało emocji oraz łez. Przy hotelowym barze uczestnicy postanowili wyrzucić z siebie wszystko, co im leżało na sercu. Szczególnie emocjonalna była Sonia, której koledzy z programu zarzucili, że nic dziwnego, że nie może się czuć stabilnie, skoro ciągle jej ktoś nie pasuje i tylko wybrzydza. Z kolei Julia nie mogła darować Arturowi tego, że chwilę wcześniej wskazał ją jako najsłabsze ogniwo:

- Myślałam, że jesteś moim przyjacielem a nie jesteś.

- Jula, jakby ci Kamil powiedział "Chodź wypie**olimy Artura to byś to zrobiła.

- Że ja?! To się mylisz.

- Zrozum też mnie. Magda jest tutaj dla mnie ważna, bo szanuje Roberta.

- Artur, na kim jak na kim ale na Tobie się zawiodłam

Rywalizacji nie trudno było nie zauważyć pomiędzy Sonią a Julią. Punktem spornym okazał się być Łukasz. Zarówno Sonia jak i Julia chciałyby, aby to właśnie za nimi stawił się podczas "rajskiego rozdania". Uczestnik jak narazie jest mocno niezdecydowany, deklarując lojalność wobec obu pań.

Z kolei zdystansowany Artur zaczyna powoli być coraz bardziej zauroczony Atą. Boi się tego uczucia, ponieważ wie, że uczestniczka nie jest nim zainteresowana, a ich relację traktuje czysto strategicznie.

Ja się chyba zauroczyłem, a ja nie mogę. Ale ja wiem, że nie ma o czym gadać, bo ja już z nią rozmawiałem. Ona traktuje to jako zwykłą grę. Jak jej dwa dni wystarczyło, żeby się w Ivanie zauroczyć to ja się nie będę poniżał, żeby być jak Ivan.

Warto pamiętać, że Julia miała możliwość rozbicia jednej z par. Postanowiła, że skomplikuje pobyt w programie Arturowi. Sparowała go z Sonią, będąc pewna, że Ata zostanie singielką, a ona tym samym automatycznie przejmie Łukasza od Soni, a on później zapewni jej bezpieczeństwo podczas eliminacji. Jednak źle zrozumiała zasady, ponieważ chodziło o zamianę par i stworzenie dwóch nowych a nie wybranie partnera dla siebie. Jednak niezadowolenie Julii nie potrwało zbyt długo, ponieważ chwilę później wszystkich uczestników czekała rewolucja.

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" wybrali się na spotkanie z szamanem, któremu mogli zadać po jednym pytaniu. Pod koniec odcinka to właśnie on zdecydował w jakim składzie bedą oczekiwać na ostatnie "rajskie rozdanie" przed finałowym tygodniem. Obecny skład par wygląda następująco: Artur i Sonia, Ata i Adam, Julia i Robert, Magda i Łukasz, Ania i Bartek oraz Dominika jako singielka. To przeparowanie z pewnością będzie miało ukryte znaczenie..., tylko na początku nikt z tego nic nie rozumiał.

Zobacz także: Kamil odpadł z show, a widzowie "Hotel Paradise" są... zachwyceni! "Można otwierać szampana"

Przed uczestnikami ostatnie "rajskie rozdanie" przed finałowym tygodniem. W skutek wizyty u szamana, zostali przydzieleni do zupełnie przypadkowych duetów. Czy to przeparowanie będzie miało wpływ na to, jak potoczy się wieczór eliminacyjny?

Julia zaliczyła w dzisiejszym odcinku małą wpadkę, jednak ostatecznie nie poniosła konsekwencji swojej decyzji. Jeszcze tego samego dnia wszyscy uczestnicy ulegli ponownemu przeparowaniu. Nowe duety zaskoczyły każdego bez wyjątku.