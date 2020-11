Kamil odpadł z show, a widzowie "Hotel Paradise" są... zachwyceni! "Można otwierać szampana"

W "Hotel Paradise" nie brakuje zwrotów akcji i zaskoczeń. Do programu właśnie wrócił Bartek i niemal od razu dostał możliwość wyeliminowania jednego z uczestników. Wybór padł na Kamila! Decyzja Bartka bardzo ucieszyła fanów show, a na instagramowym profilu programu, pojawiła się rekordowa liczba komentarzy w tej sprawie. Zobaczcie, co o tym wszystkim sądzą widzowie!

Zobacz także: Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię

"Hotel Paradise": Internauci zachwyceni, że Kamil odpadł z show! "Można otwierać szampana"

To był chyba jeden z najbardziej emocjonujących odcinków programu "Hotel Paradise". Bartek, jako nowy singiel, dostał możliwość wyeliminowania jednej osoby z show. Wygląda na to, że na jego decyzję wpływ miały opinie pozostałych uczestników. Jak wiadomo, Kamil w programie lubił liderować, nie szczędził również często przykrych słów np.: Madzi czy Robertowi. Ostatnio podpadł także Łukaszowi, a grupa zdecydowanie zaczęła się od niego oddalać.

Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Kamil to będziesz TY, mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły - powiedział Bartek podczas eliminacji Kamila.

Ale to nie był jedyny zwrot akcji w tym odcinku. Kamil otrzymał również cios od swojej byłej partnerki z programu - Julii! Dziewczyna miała możliwość powrotu do show solo, bądź właśnie z Kamilem. Podjęła jednak decyzję, że do "Hotelu Paradise" wróci sama. Kamil dostał szansę na najszybszy powrót w historii programu, jednak jego potrzeba bycia liderem nie pozwoliła mu na najmniejszy kompromis nawet względem kobiety, do której żywił uczucia.

A co o tym wszystkim sądzą internauci? Zachowanie Kamila już od dłuższego czasu nie podobało się widzom programu. Na oficjalnym Instagramie "Hotelu Paradise" pojawiła się rekordowa liczba komentarzy pod postem dotyczącym pożegnania się Kamila z programem. Większość z nich nie ukrywa, że bardzo cieszy się z takiego obrotu sytuacji.

- Czekałam na to tak dłuuugo! - Bartuś wszyscy Ci za to dziękują 😁 - Można otwierać szampana ! 🍾🍾🍾 - Nareszcie!!!! 💓 - Najpiękniejsza chwila w tym hotelu - Całe szczęście! Najlepsza decyzja ! - piszą fani

A Wy, co o tym myślicie? Też cieszycie się, że Kamil pożegnał się z show, czy będziecie jednak za nim tęsknić?

Kamil miał szansę na szybki powrót do show, jednak Julia nie zdecydowała się go przywrócić. Internauci również zachwalają jej decyzję.

Myślicie, że chłopak jednak wróci do programu, jak część innych uczestników?