Tak jak od kilku sezonów nosimy legginsy, tak samo nadchodzącej jesieni w Twojej szafie musi znaleźć się garderoba w kratkę.

W sklepach znajdziesz wiele propozycji na nadchodzący sezon. W kratkę są buty, spódnice, okrycia wierzchnie i dodatki. Naszym numerem jeden jest koszula w stylu country z falbaniastym żabotem.

Jeśli nie masz odwagi by nosić kratkę od stóp do głów, możesz postawić na jeden element. Może to być torebka, buty, opaska, albo biżuteria.

Obejrzyj nasze TOP 10 i wybierz odpowiednią rzecz dla siebie!