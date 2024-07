1 z 6

Tomasz Niecik przyłapany pod studiem Dzień Dobry TVN. Słynny muzyk disco-polo pojawił się w porannym programie, gdzie razem z pozostałymi uczestnikami drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy" opowiedział, co działo się na planie w Argentynie. Za nami pierwszy odcinek wielkiego hitu TVN w którym jak się okazało, Tomasz Niecik pochwalił się, jakimi jeździ samochodami. Wśród wypisanych aut znalazł się Mercedes CLS i to właśnie nim piosenkarz odjechał spod studia DDTVN. Ile kosztuje samochód Tomasza Niecika? Według cennika na stronie marki Mercedes za ten model, w zależności od wyposażenia trzeba zapłacić od 265 000 nawet do 636 000!

Zobaczcie stylowe białe auto Tomasza Niecika!

