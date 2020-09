Tomasz Komenda zdradził imię syna w "Dzień Dobry TVN"! Filip Chajzer nie dowierzał

Tomasz Komenda był gościem w "Dzień Dobry TVN". Mężczyzna, który został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia, wyszedł po 18 latach i powoli wraca do normalnego życia. Komenda oświadczył się swojej ukochanej Annie Walter - para spodziewa się dziecka. W studiu Filip Chajzer zapytał wprost, na początku całej rozmowy, czy razem z jego narzeczoną Anną wybrali już imię dla dziecka. Okazuje się, że tak! Komenda powiedział, że jego syn dostanie na imię Filip:

Będzie miał na imię jak prowadzący - powiedział Tomasz Komenda. Naprawdę, Filip? - zapytał Filip Chajzer. Tak! - potwierdził Komenda.

Co Tomasz Komenda powiedział o filmie? Czy jego zdaniem, film rzeczywiście opowiada o wszystkim, co go spotkało?

Dwie godziny w kinie, tam zostało zarejestrowane moje piekło. Wszystkim polecam obejrzenie tego filmu. Trzeba pójść do kina i zobaczyć ten film. On pokazuje, co ze mną się działo. Ten film jest na sto procent, nie ma tam kłamstw - powiedział Tomasz Komenda.

Narzeczona Tomasza Komendy jest również przejęta filmem. Szczególnie zwraca uwagę na zakończenie:

Moim zdaniem, najbardziej ujmujące jest zakończenie. Daje nadzieję - powiedziała Anna Walter.

Tomasz Komenda od samego początku mówił, że jest niewinny:

Ja zawsze mówiłem, że jestem niewinny i ten film to udowadnia. Długo się zastanawiałem nad tym, czy pokazać wszystkim w filmie moje piekło. To jest po prostu moje życie. Nie poprawiałem scenariusza, zaufałem profesjonalistom - powiedział Tomasz Komenda.

Komenda dodał, że planuje wziąć ślub z Anną Walter w przyszłym roku. Powiedział też, że walczy o odszkodowanie - ta walka cały czas trwa. W "Dzień Dobry TVN" padło też pytanie dotyczące relacji synów Anny Walter z Tomaszem Komendą:

Starszy syn słyszał o nim, i stresował się spotkaniem. Widział go w telewizji, ale od razu załapali wspólny kontakt. Tomek zaczął rozmawiać z Fabianem dużo - powiedziała Anna.

Annie i Tomaszowi życzymy teraz wszystkiego, co najlepsze!

East News

Para już za trzy miesiące powita na świecie ich syna Filipa.