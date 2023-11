Prawnik Tomasza Komendy zapowiada złożenie wniosku o rentę specjalną. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który jest pełnomocnikiem zwolnionego z odbywania kary Komendy, będzie ubiegał się o świadczenie dla swojego klienta. Renta ma być jedną z form zadośćuczynienia Tomaszowi Komendzie.

- To państwo zgotowało mu taki los i zabrało młodość. Dopóki Tomasz Komenda nie otrzyma odszkodowania i zadośćuczynienia, powinien mieć szanse na normalne życie - powiedział Ćwiąkalski w rozmowie z portalem GazetaWrocławska.pl.

Zbigniew Ćwiąkalski zapowiedział złożenie wniosku o rentę dla Tomasza Komendy tuż po świętach. Pismo ma trafić do premiera Mateusza Morawieckiego. Pełnomocnik Komendy podkreśla trudną sytuację swojego klienta.

- Chciałbym, żeby premier wziął pod uwagę sytuację rodzinną mojego klienta. Jak na razie jest skazany prawomocnym wyrokiem za zabójstwo, nikt go nie zatrudni. Póki co nie ma na nawet dowodu osobistego. Tak naprawdę jego funkcjonowanie jest zależne tylko i wyłącznie od pomocy rodziny. To państwo zgotowało mu taki los i zabrało młodość, dlatego teraz powinno mu pomóc w takiej sytuacji. Powinno mu dać szansę na normalne życie w społeczeństwie - powiedział prawnik wrocławskiemu portalowi.