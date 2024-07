"Magiel Towarzyski" to od lat najlepszy i najciekawszy program o polskim show-biznesie. Bezkompromisowe opinie Karoliny Korwin Piotrowskiej i Tomasza Kina, znani goście i przede wszystkim brak cenzury to jego największe atuty. Dziennikarze potrafili wyciągnąć z celebrytów nawet najbardziej wstydliwe wyznania. Przypomnijmy: Tatiana zdradziła gorzkie kulisy swojej zagranicznej kariery. Dlaczego nie wyszło?

Teraz jednak na fanów "Magla" czekają dość niepokojące wieści. Jak informuje "Fakt", z programu został zwolniony Tomasz Kin. Stacja miała poinformować dziennikarza o swojej decyzji dzisiaj, a jako powód tabloid podaje trudności we współpracy i brak zgody, co do wizji prowadzenia formatu. Po wakacjach program ma prowadzić tylko Karolina Korwin Piotrowska, która póki co nie komentuje decyzji stacji.



Karolina i Tomek przez osiem lat prowadzili razem „Magiel towarzyski”, znają się bardzo dobrze i zgadzają w wielu sprawach, dlatego uznaliśmy, że potrzebujemy nowej energii w programie - wyjaśnia w rozmowie z WirtualneMedia.pl Małgorzata Łupina, zastępca dyrektora programowego TVN ds. kanałów tematycznych.

