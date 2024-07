Tydzień temu na rynku ukazała się druga książka Karoliny Korwin Piotrowskiej "Ćwiartka raz". Dziennikarka, która słynie z ciętego języka i wygłaszania bezpardonowych opinii na temat show-biznesu i polskich gwiazd, zdecydowała się odbyć w sentymentalną podróż i opisać najważniejsze jej zdaniem wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 25 lat w Polsce. Skupiła się nie tylko na świecie gwiazd, co z pewnością ucieszy tych, którzy zarzucali jej, że zbyt wiele czasu poświęca celebrytom i ich życiu. Przypomnijmy: To najgłośniejsza premiera roku. Nowa książka Korwin już w sprzedaży

Napisanie książki, która liczy ponad 800 stron z pewnością nie było rzeczą łatwą i zajęło Karolinie sporo czasu. W rozmowie z AfterParty.pl zdradziła, co właściwie skłoniło ją do takiego kroku i jak długo pracowała nad tym tytułem. Okazuje się, że pomysł, który narodził się w jej głowie, szybko doczekał się realizacji, bowiem wydawnictwo z którym współpracuje natychmiast podchwyciło jej pomysł.



Siedzieliśmy z moim przyjacielem na placu Zbawiciela, ja piłam kawę. I miałam wrażenie, że to może być świetny moment, bo jednak te dwadzieścia pięć lat to jest super czas i ja bym nie chciała, żeby to gdzieś tak przeszło. Potem jak pisałam "Bombę" i to kalendarium, które było maciupeńkie, uświadomiło mi, że może warto coś takiego napisać. I to był telefon do Prószyńskiego, oni od razu myk, robimy natychmiast. Od września to tak naprawdę trwało. - wyjaśnia.