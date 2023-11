Intensywnie trenuje triatlon, medytuje, sporo czasu poświęca na modlitwę. Tomasz Karolak z Ameryki Południowej wrócił zupełnie odmieniony.

Kiedy wsiadał na pokład samolotu lecącego do Ameryki Południowej, był potwornie zmęczony. Miał za sobą bardzo intensywny okres pracy – w ciągu kilku miesięcy zagrał aż w pięciu filmach, w tym kontynuacji hitowej „Planety Singli”. Rolę w tym filmie dziś można uznać za zapowiedź zmian, które nastąpiły potem w prywatnym życiu Tomasza Karolaka (47).

W „Planecie Singli 2” aktor znów wciela się w postać statecznego i nieco ciapowatego Bogdana, męża zwariowanej Oli, granej przez Weronikę Książkiewicz. Pod wpływem różnych wydarzeń Bogdan przechodzi metamorfozę, postanawia o siebie zadbać, zaczyna ćwiczyć.

Sam Karolak w trakcie podróży do Ameryki też przeszedł duchową przemianę. Wyciszył się, zaczął medytować i dbać o swoją sprawność.

– Tomek na nowo poukładał sobie priorytety. To zaczyna procentować – mówi nam znajomy aktora.

Do Ameryki Południowej Karolak zabrał swojego kolegę Jakuba Urbańskiego, z którym wcześniej parę razy podróżował prywatnie. Wspólne zmagania z trudami tego programu bardzo ich do siebie zbliżyły, a ich znajomość przerodziła się w przyjaźń.

Ale na planie Karolak bardzo polubił się także z inną uczestniczką show, Larą Gessler.

– To było dla mnie fantastyczne móc go obserwować. Bardzo mnie zaskoczył przede wszystkim olbrzymią wiedzą na temat kultury południowoamerykańskiej. Oprócz tego zaimponowało mi jego przywiązanie do wiary katolickiej i sposób, w jaki ją przeżywa, zupełnie nietypowy dla Polaków. Razem z nim, Kubą Urbańskim i moim partnerem Piotrem przegadaliśmy wiele godzin – mówi o Tomaszu Lara.