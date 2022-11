Sylwia Bomba cała na biało na premierze filmu "Listy do M. 5"! Gwiazda odsłoniła brzuch! DUŻO ZDJĘĆ

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" miała ostatnio wyjątkowych gości na planie zdjęciowym. Przed obiektywem bohaterki hitu TTV pojawiła się Pola Dąbrowska oraz Sylwia Przybysz. Oczywiście na Instagramie Sylwii Bomby znalazło się również pamiątkowe zdjęcie z tej chwili, na którym możemy zobaczyć obydwie Sylwie oraz małą Polę. Fani zwrócili szczególną uwagę na piosenkarkę - ich zdaniem wygląda zupełnie jak Shakira! Zobaczcie sami! Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zaszalała z fryzurą! Fanka: "Myślałam, że na zdjęciu jest jakaś nastolatka" Sylwia Przybysz z córeczką na planie zdjęciowym u Sylwii Bomby z "Gogglebox"! Sylwia Bomba to nie tylko charyzmatyczna bohaterka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", ale także wspaniała pani fotograf! Praca na planie zdjęciowym jest jej wielką pasją i trzeba przyznać, że gwiazda hitu TTV doskonale spisuje się w tej roli. Nie raz miała przed swoim obiektywem wspaniałe osobistości. Tym razem Sylwię Bombę odwiedziła inna Sylwia - partnerka Jasia Dąbrowskiego. Oczywiście nie zabrakło również małej Poli. Zobacz także: Poród dla Sylwii Bomby z "Gogglebox" nie był tak ciężki, jak czas po! Dlaczego? "To był szok" Panie poznały się już jakiś czas temu. To właśnie Sylwia Bomba wykonywała sesję zdjęciową Sylwii Przybysz, kiedy piosenkarka była jeszcze w ciąży. Teraz z kolei przed obiektywem mogła już stanąć właśnie mała Pola! Wygląda na to, że gwiazda "Gogglebox" wykonała sesję mamy i córeczki. Dzisiaj dwie Sylwie: jedna przed obiektywem @sylwiaprzybysz z malutka Polką a druga za obiektywem 📸 uwielbiam stać za obiektywem💥 tęskniłam, jakie macie pasje? - napisała pod zdjęciem z Sylwią Przybysz i Polą,...