Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda poznali się w 2004 roku podczas konferencji prasowej w Warszawie. W tamtym czasie oboje byli w związkach – on z Ewą Wróbel, ona miała męża. Mimo to ich relacja zaczęła się rozwijać. Jak wspomina Kammel, musiał zdobyć serce Katarzyny, ponieważ formalnie była jeszcze związana z innym mężczyzną. Prezenter zaznaczył, że od początku wiedział, że to właśnie ona jest tą jedyną.

Oświadczyny w Krakowie: „Akcja trwała około trzech minut”

W 2006 roku Tomasz Kammel postanowił się oświadczyć. Jak sam relacjonował, pierścionek kupił impulsywnie, przechodząc obok sklepu jubilerskiego. Decyzja o zaręczynach zapadła spontanicznie. Do oświadczyn doszło podczas wyjazdu do Krakowa, w hotelu Pod Różą. Kammel opisał to słowami:

Obudziłem się bardzo wcześnie, około południa. Za oknem hejnał i piękne słońce. Ponieważ łóżka są tam stanowczo za wygodne, pozostała część naszej dwuosobowej drużyny sennie posapywała. Mówię: 'Zobacz, jaki piękny poranek, 12. minęła, może załatwimy jedną ważną sprawę?'. Otworzyła oko i, nie przeczuwając niczego, powiedziała: 'No to słucham'. Wtedy zapytałem, czy wyjdzie za mnie.

Według jego słów cała akcja trwała około trzech minut.

Planowany ślub i reakcje opinii publicznej

Zaraz po zaręczynach pojawiły się plotki i sugestie dotyczące rzekomego „układu” między nimi. Takie zarzuty padły m.in. ze strony dziennikarki Krystyny Pytalkowskiej, na co Kammel zareagował stanowczo, określając je jako „bzdury”. Para planowała ślub, kierując się nietypową zasadą – miesiąc miał mieć w nazwie literę „r” i być letni, wręcz gorący. To miało zapewnić odpowiednią atmosferę dla ceremonii, chociaż konkretnej daty nigdy nie ujawniono publicznie.

Koniec związku po latach narzeczeństwa

Po niemal dekadzie narzeczeństwa, w 2015 roku, Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda zdecydowali się rozstać. Jako przyczynę podawano różnice w planach życiowych – Kammel miał nie być gotowy na założenie rodziny, w przeciwieństwie do swojej partnerki. Po zakończeniu związku Tomasz oficjalnie nie związał się z nikim nowym. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w cyklu „Hejt Park” na Kanale Sportowym stanowczo zdementował krążące od lat plotki na temat swojej orientacji seksualnej, mówiąc: „Nie jestem homoseksualistą”.

Co dziś słychać u Kammela i Niezgody?

Katarzyna Niezgoda odnalazła szczęście u boku Pawła Markiewicza, z którym zawarła związek małżeński. W rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że nie utrzymuje kontaktu z Tomaszem Kammelem, podkreślając:

Tomasz ma swoje życie, ja mam swoje życie. Każdy idzie swoją drogą.

