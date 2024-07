Tomasz Kammel szuka dziewczyny na portalu randkowym?! Według doniesień Super Expressu dziennikarz założył konto na popularnym serwisie randkowym "Tinder" i poszukuje swojej drugiej połówki za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym. A jakich dziewczyn szuka Tomasz Kammel? Prowadzący "Pytanie na śniadanie" miał ponoć oznaczyć, że chciałby poznać kobiety w wieku 25-45 lat, które mieszkają do 50 km od Warszawy. SE zauważa, że profil Kammela na serwisie randkowym jest powiązany z jego prywatnym kontem na Facebooku. Wygląda więc na to, że po rozstaniu Tomasza Kammela i Katarzyny Niezgody pod koniec 2015 roku, dziennikarz znowu chciałby się z kimś związać.

Myślicie, że nowy związek utnie plotki o orientacji seksualnej Kammela? Sam dziennikarz przyznał ostatnio w poruszającym nagraniu na Facebooku, że od wielu lat słyszy o sobie, że jest gejem. Gwiazdor TVP zaprzeczył tym rewelacjom i zapewnił, że nie jest homoseksualistą.

Bardzo często, przez lata słyszę, czytam, że jestem gejem. Że jest normalne, że jestem gejem a wszystkie kobiety, które pojawiają się w moim życiu to przykrywki. Otóż prawda jest taka, że gejem nie jestem. Ale nie mówię wam tego, że nagle mam ochotę na jakiś coming out, tylko dlatego, że po pierwsze gdybym gejem był, byłbym z tego absolutnie dumny - mówił ostatnio Tomasz Kammel po tragedii w Orlando. Po tym, co stało się w Orlando, mam ochotę powiedzieć, że jestem gejem, jestem pedałem, jestem homoseksualistą.