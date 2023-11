Zachowanie dziennikarza nie spodobało się wszystkim fanom.

No to już wiadomo, że kolejny z TVP wyleci Tomek z to LGBT, najpierw Baśka, teraz on, następny będzie Musiał, bo też wspiera LGBT.

O nie jest tęcza - prawdziwa ma 7 kolorów. Ta ma 6 i jest symbolem LGBT. Proszę więc bez propagandy - pisali internauci.