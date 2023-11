Basia Kurdej Szatan dziś oficjalnie pożegnała się z TVP. Gwiazda, m.in. ze względu na przekonania polityczne, straciła aż cztery programy - nie zobaczymy jej w "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Dance, dance, dance" oraz "Kocham Cię, Polsko"! Niestety, jej odejście nie wyglądało tak jak powinno. O tym, że traci pracę, dowiedziała się z rozmowy telefonicznej:

Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TVP”- jak mnie określono - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale! :))) - napisała na Instagramie aktorka.

Wcześniej podziękowała wszystkim za lata współpracy - m.in. Maciejowi Musiałowi czy Tomaszowi Kammelowi. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, także gwiazd, którzy deklarują wsparcie i dziękują jej za wspólną pracę! Wśród nich są m.in. Ewa Chodakowska, Kasia Dziurska, Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski czy Rafał Maślak. Katarzyna Skrzynecka napisała zaś:

BRAWO ZA TEN POST, Basia

Maciek Radel, gwiazdor serialu "Za marzenia", dodał:

Basieńku post pierwsza klasa! A i Ty sama klasa! Brawo!!!

Ania Dąbrowska, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids", również napisała wzruszający komentarz:

Kooochamy Cię! Dziękujemy za wszystko co dla nas zrobiłaś

Co dalej z karierą Basi Kurdej Szatan?

Fani Basi nie muszą jednak martwić się o jej losy w "M jak miłość" - na razie losy jej bohaterki są niezagrożone i rozpisane na kolejne sezony. Ponadto - Kurdej możemy oglądać w serialu "W rytmie serca", a już jutro poprowadzi koncert w Opolu w telewizji Polsat. Mówi się również, że być może zobaczymy ją w "Tańcu z Gwiazdami". Jak napisała sama aktorka na zakończenie postu:

a u mnie? Coś się kończy...coś zaczyna :D

I tego się trzymajmy!



