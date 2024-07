Styl Moniki Olejnik bez wątpienia jest przyciągający uwagę. Dziennikarka chętnie eksperymentuje z modą i nie boi się odważnych fasonów i kolorów. Ostatnio Joanna Przetakiewicz pochwaliła wyczucie stylu swojej koleżanki. Zobacz: Przetakiewicz wróży Olejnik gigantyczną karierę w branży modowej. Ma dla niej propozycję

W najnowszym odcinku "Gwiazdy na dywaniku" Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków przyglądali się kreacjom gwiazd z Balu Dziennikarzy i TeleKamer. Gospodarze programu uznali, że rodzimi celebryci nie radzą sobie z kreacjami na tego typu imprezy. Uwagę przyciągnęła jak zawsze stylowa dziennikarka, która miała efektowna opaskę z piórami:

Dużo gwiazd plącze się w swoich kreacjach. Jednak, jak Monika Olejnik przydeptuje swoja szyfonową sukienkę to daje to radę. Mamy tu czarne sandały i rajstopy, i nie wygląda to źle. Trzeba wiedzieć, jak połączyć niepasujące rzeczy, żeby gryzły się ze smakiem, rozbijały istniejący kanon. Poza tym ta torebka nie jest droga, kosztuje około 1000 euro, co w porównaniu z torebkami za 20 i 30 tysięcy złotych nie jest dużo -powiedział stylista.