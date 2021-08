Tomasz Iwan z byłą partnerką Przemysława Salety, Karoliną Woźniak na wernisażu! "Jesteśmy szczęśliwi"

Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" to jedyna para szóstej edycji tego programu, która w dalszym ciągu jest ze sobą. Ich miłość kwitnie i najwyraźniej partnerzy snują już poważne plany na przyszłość! W wywiadzie dla "Rewii" Adrian wyznał, że marzy już o... dzieciach! Czy Ilona jest już gotowa na tak odważny krok? Zobacz także: Kuba z "Rolnik szuka żony" chciał mieć dziecko z Anią? To dlatego się rozstali? Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" zyskali ogromną sympatię widzów, którzy stale im dopingują i trzymają kciuki za ich miłość! Para spędza ze sobą mnóstwo czasu i wygląda na to, że zaczęła już planować swoją wspólną przyszłość. W rozmowie z "Rewią" Adrian wyznał, że z każdą chwilą jest między nimi coraz lepiej i chociaż jeszcze się nie zaręczyli, to są ze sobą bardzo blisko. Na razie lepiej się poznajemy, rozwijamy to, co do tej pory udało nam się zbudować. Z każdym dniem jest coraz lepiej. Ilona ujmuje mnie swoją wrażliwością. Wyznajemy podobne wartości. Ważna jest dla nas rodzina, wspólny dom. Jesteśmy sobie bardzo bliscy, choć jeszcze się nie zaręczyliśmy - wyznał Adrian Berkowicz dla "Rewii". Rodzina Adriana bardzo polubiła Ilonę. Również partnerka rolnika bardzo dobrze czuje się w obecności jego najbliższych i często ich odwiedza. Adrian został zapytany również o to, jak najczęściej spędza wolny czas ze swoją ukochaną. Aktywnie, na świeżym powietrzu. Najczęściej są to spontaniczne wypady weekendowe. Chętnie odwiedzamy też stajnię, w której Ilona ma dwa konie. Opanowałem już podstawy jazdy wierzchem. Obecnie jestem na etapie kłusowania. Ilona z kolei powoli oswaja się z obiektywem i pozuje mi do zdjęć. Cieszę się, że moje fotografie tak się jej podobają....