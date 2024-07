W ostatni weekend odbył się ślub Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta. Ceremonia odbyła się w krakowskim kościele na Skałce, a wesele w dworku w Tomaszowicach. Na ślubie pary bawiło się ponad 130 osób, a wśród gości znalazły się gwiazdy m.in. Małgorzata Socha czy Tomasz Hajto. To właśnie były piłkarz w rozmowie z "Super Expressem" zdradził szczegóły ślubu i wesela Radwańskiej. Co powiedział?

Tomasz Hajto bawił się na weselu znanej tenisistki, ale nie jest tajemnicą, że pojawił się na zaproszenie Pana Młodego, którego zna od lat. Były piłkarz zdradził, jak wyglądało wesele!

Do której Hajto bawił się na weselu?

Na weselu do piątej rano, ale niedługo potem zaczęliśmy poprawiny. Gdzieś tak około 13:00, a potrwały do północy i też zakończyły się tańcami. Można powiedzieć, że te poprawiny to był taki tie-break, pozostając w terminologii tenisowej (...) To była przednia impreza, a dla mnie ciężkie dwa tygodnie, bo chwilę wcześniej żenił się brat. Muszę teraz trochę odpocząć. - dodał były piłkarz.