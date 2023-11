Justyna Żyła i Tomasz Barański odpadli z "Tańca z Gwiazdami" w piątym odcinku! Po pierwszym para dostała tylko 8 punktów, co okazało się najniższym wynikiem w historii programu. Jak ocenia ten występ Tomek?

Nasz debiut był najgorszym występem w historii „Tańca z Gwiazdami”, niestety muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Praca z Justyną to dla mnie nauka cierpliwości. Patrzę jednak na nas z optymizmem. Taka partnerka uczy mnie podchodzić do mojej pracy z większą wyrozumiałością.To jest życiowa lekcja, która muszę odrobić - powiedział Tomek w rozmowie z „Fleszem”.