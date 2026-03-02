Zendaya i Tom Holland poznali się w 2016 roku na planie filmu "Spider-Man: Homecoming". Z początku zapewniali, że łączy ich tylko przyjaźń i współpraca zawodowa, ale w mediach coraz częściej pojawiały się doniesienia o ich romantycznej relacji. W 2021 roku paparazzi przyłapali parę na czułych gestach i od tego momentu nie dało się już ukrywać miłości. Według najnowszych doniesień, para zdecydowała się sformalizować swój związek.

Zendaya i Tom Holland po ślubie? Wszystko zdradził stylista

Podczas gali 2026 Actor Awards doszło do niespodziewanego zwrotu w historii związku Zendayi i Toma Hollanda. Law Roach, wieloletni stylista Zendayi, nieoczekiwanie zdradził mediom:

Ślub już się odbył. Przegapiliście to.

Słowa te padły w obecności reporterów, którzy natychmiast zaczęli dopytywać, czy to prawda, ale Law Roach tylko potwierdził swoją deklarację. Sytuacja wstrząsnęła całym show-biznesem i wywołała prawdziwą burzę w internecie.

Wypowiedź stylisty wzbudziła mnóstwo emocji, ponieważ oficjalni przedstawiciele pary nie skomentowali tej sensacyjnej informacji. Milczenie tylko podsyciło lawinę spekulacji. Na ten moment ani Zendaya, ani Tom Holland nie odnieśli się do doniesień stylisty.

Fani szukają potwierdzeń ślubu

Fani pary aktorów z Hollywood zauważyli, że od jakiegoś czas sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia Zendayi z nowym pierścionkiem. Aktorka, która wcześniej nosiła 5-karatowy diamentowy pierścionek zaręczynowy, została ostatnio przyłapana ze złotą obrączką na palcu. Ten szczegół dodatkowo podgrzał atmosferę wokół tematu rzekomego ślubu.

Pierwsze podejrzenia o ślubie pojawiły się w styczniu 2025 roku Zendaya, kiedy aktorka pokazała się z diamentowym pierścionkiem na gali Złotych Globów, a dzień później TMZ podało, że para jest po zaręczynach. Kilka miesięcy później, pod koniec września 2025 roku, Tom Holland sam określił Zendayę mianem "narzeczonej" podczas publicznego wystąpienia, oficjalnie potwierdzając zaręczyny.

Para od zawsze bardzo chroniła swoją prywatność, niechętnie dzieląc się szczegółami życia osobistego z mediami i fanami, choć i tak nieraz można ich było zobaczyć wspólnie spędzających czas na medialnych wydarzeniach. Wielokrotnie podkreślali jednak, jak ważne jest dla nich zachowanie intymnych chwil tylko dla siebie. Tom Holland w jednym z wywiadów mówił otwarcie, że "jedną z negatywnych stron bycia rozpoznawalnym jest to, że prywatność nie jest już tak naprawdę w naszych rękach".

