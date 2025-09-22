Tom Holland w szpitalu po wypadku na planie "Spider-Mana"! Produkcja wstrzymana

Do dramatycznego zdarzenia doszło na planie filmu „Spider-Man: Brand New Day”, którego zdjęcia odbywały się w Leavesden Studios w Watford. 29-letni Tom Holland uczestniczył w nagraniu wymagającej sceny kaskaderskiej. Niestety, podczas jej wykonywania doszło do poważnego upadku.

Rzecznik East of England Ambulance Service w rozmowie z „The Sun” poinformował, że służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce o godzinie 10.30 w piątek. Natychmiast wysłano karetkę, która przewiozła aktora do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

Tom Holland trafił do szpitala po wypadku na planie

Po przewiezieniu do szpitala lekarze zdiagnozowali u Toma Hollanda wstrząs mózgu. Stan aktora został oceniony jako poważny, jednak jest on pod stałą opieką medyczną. Z informacji przekazanych przez media wynika, że aktor musi teraz odpocząć i zregenerować siły, co może zająć kilka tygodni.

W związku z tym przerwano zdjęcia do filmu "Spider-Man: Brand New Day", którego budżet wynosi 150 mln dolarów. Produkcja została czasowo wstrzymana, co może wpłynąć na dalsze opóźnienia.

Dominic Holland, ojciec aktora, potwierdził podczas kolacji charytatywnej w Mayfair, że Tom Holland na razie nie wróci na plan zdjęciowy. Na tym samym wydarzeniu obecna była również narzeczona aktora, 28-letnia Zendaya. Para pojawiła się razem na imprezie, co tylko potwierdza, że Zendaya wspiera partnera w trudnym czasie.

Zendaya była również widziana wspierająca aktora podczas kręcenia scen na cmentarzu w Surrey w zeszłym miesiącu – także w ramach pracy nad nową częścią przygód Spider-Mana.

Produkcji za 150 mln dolarów grozi opóźnienie po wypadku Hollanda

Wypadek Toma Hollanda może mieć poważne konsekwencje dla harmonogramu produkcji filmu "Spider-Man: Brand New Day". Już wcześniej ogłoszono przesunięcie premiery czwartej części Spider-Mana na 31 lipca 2026 roku. Obecna sytuacja może jednak sprawić, że pojawią się kolejne przesunięcia. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wznowione zostaną prace na planie. Zespół produkcyjny czeka na pełne wyzdrowienie aktora.

Tom Holland, znany z roli Petera Parkera, ma w ostatnim czasie wyjątkowo napięty grafik zawodowy. Obecnie, wspólnie z Zendayą, pracuje nad adaptacją "Odysei" Homera, reżyserowaną przez Christophera Nolana. Wypadek na planie może wpłynąć także na inne zobowiązania zawodowe aktora, jednak najważniejsze pozostaje teraz jego zdrowie i powrót do pełnej sprawności.

Niestety nie jest to jedyny taki przypadek w ostatnim czasie. Niedawno na planie serialu Emily w Paryżu doszło do tragicznego zdarzenia.

