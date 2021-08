Tokio 2020. Polskie wioślarki wróciły do Polski! Na lotnisku przywitał ich tłum fanów

23:59 - To nie koniec dzisiejszych występów Polaków na igrzyskach. Przed nami jednak jeszcze dwa tygodnie zmagań i trzeba rozsądnie rozłożyć siły, żeby nie przegapić żadnych polskich medalowych występów. A skoro tych dzisiaj już nie będzie, to kończymy i zapraszamy na jutro. A nocnym markom przypominamy, co jeszcze tej nocy przed nami: godz. 01.30 : gimnastyka sportowa, kwalifikacje z udziałem Katarzyny Jurkowskiej-Kowalskiej godz. 03.11 : 200 m dowolnym mężczyzn, półfinały z udziałem Kacpra Majchrzaka godz. 04.00 : siatkówka plażowa, mecz Grzegorz Fijałek/Mariusz Prudel kontra Wiaczesław Krasilnikow/Konstantin Semenow (Rosja). 23:56 - Polskie deblistki poza igrzyskami. Szkoda. 23:45 - Poskutkowała nie na długo. 3:5 w decydującym secie i Polki bliskie odpadnięcia. 23:35 - Nasza połajanka poskutkowała! 3:2 dla Polek w trzecim secie. Jeszcze trzy! Jeszcze trzy! 23:29 - Kania i Jans-Ignacik przegrywają 0:2 w trzecim secie i jeśli się nie wezmą za siebie to podążą drogą wydeptaną przez trio Radwańska/Linette/Janowicz. 23:16 - W tenisowym meczu polskiej pary deblowej remis 1:1. Gramy trzeci set. To znaczy, one grają :). Polska przegrywa z Brazylią w turnieju piłki ręcznej Rio 2016 23:09 - No i przegrzmociliśmy 32:34. Tragedii nie ma, ale z taką grą w obronie łatwo nie będzie. We wtorek gramy z Niemcami. 23:06 - Gonimy, ale czasu coraz mniej... 23:01 - Sześć minut do końca meczu, sześć bramek do odrobienia. Może być ciężko. 22:50 - Karny, dwie minuty kary i kontuzja Lijewskiego. Nieszczęścia chodzą trójkami. 22:46 - Odrabiamy z mozołem straty, w czym - standardowo - pomaga wspaniała postawa bramkarza. I tu niespodzianka, wcale nie Sławka Szmala, ale Piotra Wyszomirskiego. 22:40 - Co tam się wyprawia na tym boisku do ręcznej....