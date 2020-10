Iga Świątek już jest gwiazdą, ale tego mogliście o niej nie wiedzieć! Tata Igi wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich! 

Iga Świątek wygrała pretiżowy turniej Rolanda Garrosa 2020! Polka w świetnym stylu pokonała swoją rywalkę Sofię Kenin i zdobyła wymarzony puchar. O 19-letniej zawodniczce zrobiło się naprawdę głośno i dziś cała Polska cieszy się z jej zwycięstwa. Teraz z pewnością wszyscy zastawiają się, jaka prywatnie jest Iga Świątek i co wiemy o jej rodzinie. Warto przypomnieć, że ojciec Igi również ma na swoim koncie sportowe sukcesy!

Iga Świątek zapisała się w historii polskiego sportu jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju, która wygrała French Open. A co wiemy o życu prywatnym i rodzinie Igi? Tata 19-latki to Tomasz Świątek jest wioślarzem i brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu z 1988 roku. Tomasz Świątek razem z zespołem zajęli 7. miejsce.

Wiosłowałem w czwórce podwójnej. Przed igrzyskami w miesięczniku "Olimpijczyk" wróżono nam medal. Bardzo chcieliśmy go zdobyć. To były czasy komunizmu. Za olimpijski krążek państwo płaciło wówczas 10 tys. dolarów do ręki, a tyle kosztowało w Warszawie dwu- lub trzypokojowe mieszkanie. To nas motywowało, ale sukcesu nie odnieśliśmy. Jeden z nas się rozchorował. Trochę przez głupotę- eurosport.tvn24.pl cytuje Tomasza Świątka.