29 listopada 2025 roku podczas Polskiego Festivalu w hali Vibes w Eindhoven doszło do zaskakującego incydentu z udziałem Zenona Martyniuka. Lider zespołu Akcent występował przed tłumem fanów, kiedy nieoczekiwanie maszyna do konfetti wystrzeliła mu prosto w twarz. Król disco polo, mocno się przestraszył, ale nie przerwał występu, wprawiając widownię w osłupienie.

Wpadka na koncercie Zenka Martyniuka

Takiej akcji chyba na koncercie Zenka Martyniuka jeszcze nie było. 29 listopada 2025 roku podczas Polskiego Festivalu w Eindhoven w Holandii król disco polo wystąpił u boku Skolima i C-boola w wypełnionej po brzegi hali Vibes. Jego uwielbiane przez fanów artysty skoczne piosenki porwały publiczność, jednak takich scen, nikt się nie spodziewał. Podczas jednego z utworów Zenek Martyniuk podszedł zbyt blisko urządzenia scenicznego. Tuba wypełniona sprężonym powietrzem nagle wystrzeliła, wyrzucając konfetti w kierunku jego twarzy. Gwałtowny podmuch powietrza zaskoczył piosenkarza. Martyniuk instynktownie odsunął się na bok

Na opublikowanym na TikToku nagraniu widzimy, jak wokalista gwałtownie się pochyla, po czym szybko odsuwa w bezpieczną odległość, jednocześnie nie przestając śpiewać. Choć moment wyglądał groźnie, Zenek zachował zimną krew. Pomimo zniszczonej fryzury nie przerwał koncertu, a jego profesjonalna reakcja została szybko doceniona przez publiczność i komentujących w internecie.

Nagranie z incydentu hitem sieci

Film dokumentujący incydent z maszyną do konfetti i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej błyskawicznie zdobył popularność w serwisach społecznościowych. Liczba komentarzy i udostępnień nagrania rośnie z godziny na godzinę, stając się istnym wiralem. Co więcej, swoim zachowaniem na scenie Zenek Martyniuk zyskał uznanie nie tylko jako gwiazda disco polo, ale i jako artysta, który potrafi odnaleźć się nawet w najbardziej niespodziewanej sytuacji.

Strzał był mocny, a on leciał z tekstem, jak gdyby nigdy nic. Nawet na chwilę nie przestał.

Nawet mocno się nie wystraszył...ja bym padła - komentują zachwyceni internauci.

Incydent, choć niegroźny, pokazał jak nieprzewidywalne mogą być koncerty na żywo. Publiczność z Eindhoven z pewnością zapamięta ten wieczór na długo. "To był nieudany atak na polskiego gwiazdora" - komentują fani.

Fala komentarzy po niespodziewanych scenach na koncercie Martyniuka

Rozdmuchana fryzura lidera Akcentu podczas koncertu w Eindhoven szybko stała się przedmiotem debaty internautów. Podczas gdy część z nich zachwycała się profesjonalizmem wokalisty, inni nie kryli rozbawienia, podkreślając, że w takim wydaniu wygląda niczym słynny detektyw, Krzystof Rutkowski. "Aż mu włosy stanęły dęba", "Przez chwilę wyglądał jak Krzysztof Rutkowski", "To się nazywa błyskawiczna zmiana fryzury" - czytamy w komentarzach.

Podczas gdy Zenon Martyniuk walczył z tubą do konfetti, jego żona, pojawiła się w śniadaniówce, gdzie zdobyła się na szczere wyznanie. Danuta Martyniuk zdradziła, czy wraz z mężem zaprosi syna na Boże Narodzenie, co niezwykle nurtuje fanów pary szczególnie w obliczu niedawnej afery samolotowej z udziałem Daniela Martyniuka.

