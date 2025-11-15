Daniel Martyniuk, 36-letni syn króla disco polo Zenka Martyniuka, ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Po głośnej "aferze samolotowej" Daniel Martyniuk znów zaskakuje internautów. Najpierw groził liniom lotniczym pozwem, a teraz zapowiada walkę o ogromne odszkodowanie od jednej z rozgłośni radiowych. Syn Zenka Martyniuka mówi o kwocie w przedziale od 5 do 7 milionów złotych!

Syn Zenka Martyniuka chce ogromnego odszkodowania

Zaledwie kilka dni temu okazało się, że Daniel Martyniuk grozi pozwem liniom lotniczym po incydencie w samolocie, a teraz syn króla disco polo ogłasza, że chce również walczyć o wielomilionowe odszkodowanie od rozgłośni radiowej. W nocy Daniel Martyniuk opublikował emocjonalne wpisy i nagrania na swoim profilu na Instagramie. Syn Zenka Martyniuka poinformował, że zamiera walczyć o zadośćuczynienie od radia. W relacjach zarzucił dziennikarzowi manipulację nagraniem wywiadu, który odbył się w październiku 2020 roku.

Martyniuk żąda nawet 7 mln zł odszkodowania

W swoich wpisach Daniel Martyniuk nie tylko zapowiedział walkę o odszkodowanie, ale również określił konkretne żądania. Chce otrzymać od rozgłośni radiowej odszkodowanie w wysokości nawet do 7 mln zł.

Odszkodowanie, którego będę się domagał jest mniej więcej, waha się w przedziale 5-7 milionów ogłosił Daniel Martyniuk.

To jednak nie wszystko. 36-latek żąda również publicznych przeprosin.

Przeprosiny puszczane co godzinę na stacji. (...) Mają być czytane co godzinę przez miesiąc tłumaczył Daniel Martyniuk wskazując nazwę stacji radiowej od której chce odszkodowania i przeprosin.

Daniel Martyniuk po chwili dodał kolejną relację na InstaStories. Wygląda na to, że nie spodobały mu się reakcje internautów na jego wyznanie.

Dobra, wiecie co? Było miło, ale się skończyło. Jak zauważyłem, nikt nie jest w stanie prowadzić ze mną dyskusji na takim poziomie, jakiego chciałbym i wymagam. Więc wychodzę z domu porozmawiać z kimś na moim poziomie, pa pa

Zobacz także: