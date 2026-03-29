Kiedy emocje po emisji ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" nieco opadły, Sebastian Fabijański opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się swoimi wrażeniami po odcinku specjalnym. Przy okazji zdradził, że podczas jego występu doszło do sytuacji, która - jak podkreślił - była pierwszym takim przypadkiem w historii programu.

Sebastian Fabijański podbija parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański i Julia Suryś od początku 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" przyciągają dużą uwagę widzów i jurorów, prezentując coraz bardziej dopracowane i emocjonalne choreografie. Już ich pierwsze występy spotkały się z pozytywnym odbiorem, a para regularnie zdobywa wysokie noty oraz uznanie za naturalność i energię na parkiecie.

Z każdym kolejnym odcinkiem duet pokazuje rosnącą pewność siebie i coraz lepsze zgranie, co przekłada się na widowiskowe występy i duże zainteresowanie ze strony fanów. Ich tańce, łączące różne style i emocje, często stają się jednymi z najchętniej komentowanych momentów programu, umacniając ich pozycję jako jednej z wyróżniających się par tej edycji.

Sebastian Fabijański ujawnił to o "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami wyjątkowy, rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym Sebastian Fabijański wystąpił u boku swojej tanecznej partnerki Julii Suryś oraz siostry, Weroniki Fabijańskiej. Po emisji odcinka aktor zabrał głos na Instagramie, przyznając, że był to dla niego szczególny wieczór z kilku istotnych powodów. Przy okazji zdradził, że podczas jego występu doszło do pierwszej takiej sytuacji w historii "Tańca z Gwiazdami".

Obiecałem, że zrobimy coś czego nie było i zrobiliśmy! Po pierwsze połączyliśmy sambę z dancehall’em, a po drugie… Rozmawiałem wczoraj z reżyserem i okazuje się, że prawdopodobnie pierwszy raz w historii @tanieczgwiazdami został zrealizowany taniec tylko przednimi kamerami! czytamy na Instagramie aktora.

Na koniec Sebastian Fabijański podziękował swoim fanom za wsparcie i zadeklarował, że w kolejnym odcinku czeka na nich coś specjalnego.

Dziękujemy za wasze komentarze! Bardzo się cieszymy, że tak wam się podobało, bo robimy to dla was! Czekajcie na niedzielę, bo szykujemy coś super napisał.

