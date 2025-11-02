Kate Middleton od lat uznawana jest za ikonę stylu i najlepiej ubraną członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej. Choć żona przyszłego monarchy Wielkiej Brytanii znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji, nie stroni również od trendów i sportowych looków. Podczas najnowszej wizyty w Irlandii Północnej wszyscy patrzyli tylko na jej kurtkę. To ulubiony model rodziny królewskiej. Wiemy, gdzie kupić podobne.

Księżna Kate w ponadczasowej kurtce, która podbija ulice modowych stolic

Księżna Kate po raz kolejny zachwyciła opinię publiczną swoją stylizacją. Podczas jesiennej wizyty w Mallon Farm księżna Katepojawiła się w oliwkowej kurtce Barbour Defence, którą posiada od 2012 roku. Model ten, uznawany za ikonę brytyjskiej mody, znów trafia na ulice i staje się nieodłącznym elementem jesiennych stylizacji 2025 roku. W czasie spotkania z mieszkańcami farmy, księżna Kate, wraz z księciem Williamem, brała udział w zbiorze jabłek i zwiedzaniu posiadłości. Jej stylizacja, klasyczna, funkcjonalna i utrzymana w stonowanej palecie barw, natychmiast przyciągnęła uwagę mediów modowych.

Oprócz kultowej kurtki Barbour Defence, księżna Kate postawiła na tweedową spódnicę midi z kolekcji Ralpha Laurena, którą połączyła z czarnym golfem i szarym kardiganem. Całość stylizacji uzupełniły brązowe zamszowe kozaki. Ten look dowodzi, że nawet w najbardziej codziennych okolicznościach można wyglądać elegancko i z klasą. Kurtka Barbour księżnej Kate jest dowodem na to, że ponadczasowe elementy garderoby nigdy nie wychodzą z mody. Model Defence, który pojawił się w jej szafie ponad dekadę temu, zyskuje drugie życie jako must-have jesieni 2025.

Historia marki Barbour: od portów po królewski dwór

Marka Barbour została założona w 1894 roku przez Johna Barboura w South Shields. Początkowo tworzyła kurtki przeciwdeszczowe z woskowanej bawełny dla rybaków i pracowników portowych. Z czasem ich praktyczność zyskała uznanie wśród stajennych, myśliwych oraz farmerów. Po II wojnie światowej kurtki Barbour trafiły do szerokiej sprzedaży, gdzie zyskały uznanie wśród motocyklistów, w tym legendarnego Steve’a McQueena. Marka z biegiem lat zaczęła być utożsamiana z brytyjską elitą, szczególnie po tym, jak w 1982 roku uzyskała królewskie wyróżnienie od księcia Filipa, a w 1987 roku od królowej Elżbiety II.

Dlaczego brytyjska rodzina królewska pokochała kurtki Barbour?

W brytyjskiej rodzinie królewskiej kurtki Barbour to niemal obowiązkowy element garderoby. Królowa Elżbieta II przez 25 lat nosiła ten sam model Beaufort, odmawiając przyjęcia nowszych wersji. Księżna Diana również wybierała kurtki tej marki, w postaci klasycznych parek i długich płaszczy przeciwdeszczowych. Obecny król Karol III przyznał marce wyróżnienie Royal Warrant. Książęta William i Harry od najmłodszych lat byli widywani w tych kurtkach, co tylko potwierdza, jak głęboko zakorzenione są one w rodzinnej tradycji Windsorów. Również Meghan Markle nosi kurtki Barbour w codziennych stylizacjach, łącząc je z dopasowanymi jeansami.

Kate Middleton Irlandia Północna. Styl, praca i hołd królowej Chris Jackson/Press Association/East News

Kurtki w stylu brytyjskiej rodziny królewskiej kupisz w sieciówkach

Choć kurtka Barbour Defence księżnej Kate jest elementem stylizacji rodem z królewskiego dworu, doskonale odnajduje się także w modzie ulicznej. Oliwkowa zieleń, khaki oraz butelkowy odcień tej klasycznej kurtki pasują zarówno do eleganckiej spódnicy, jak i do codziennych jeansów, nic więc dziwnego, że podobne modele pojawiły się też w ofertach sieciówek.

W H&M 239,99 złotych kupicie za obszerną tkaninową kurtkę z ciemnym kołnierzem z bawełnianego sztruksu zapinaną na szylkretowe guziki.

Kurtka w stylu brytyjskiej rodziny królewskiej z H&M za 239,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Stradivariusie za 349 złotych. Modna parka wykonana z tkaniny o efekcie woskowania z kontrastowym sztruksowym kołnierzem i okazałymi kieszeniami z klapami świetnie wpisuje się w estetykę uwielbianych przez brytyjską rodzinę królewską kurtek marki Barbour.

Kurtka w stylu brytyjskiej rodziny królewskiej ze Stradivariusa za 349 złotych, Fot.: materiały prasowe

Także w sklepie Bershka za 299 złotych czeka na was prawdziwa modowa perełka w postaci stylowej oliwkowej kurtki z kontrastowym, brązowym, sztruksowym kołnierzem.

Kurtka w stylu brytyjskiej rodziny królewskiej z Bershki za 299 złotych, Fot.: materiały prasowe