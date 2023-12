Po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, dojdzie również do rewolucji wśród dziennikarzy TVP. Do zmian ma dojść jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Według medialnych doniesień na antenie ma pojawić się nowy program informacyjny, który zastąpi "Wiadomości". Jakie nazwiska pojawią się w TVP po zmianach? Kto zastąpi Danutę Holecką?

Reklama

Kto zastąpi Danutę Holecką w "Wiadomościach"? Nowe nazwiska w TVP

Mówi się, że "Wiadomości" czyli jeden z najpopularniejszych programów TVP ma zniknąć z anteny. "Gazeta Wyborcza" informuje, że dziennik informacyjny ma pojawić się w zmienionej nazwie. Z kolei "Onet" dodaje, że pierwsze wydanie ma pojawić się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i prawdopodobne, że zostanie wyemitowane już w czwartek 21 grudnia a przyszli dziennikarze TVP mają być w gotowości.

Według informacji podanych przed Onet.pl pierwsze wydanie wiadomości po zmianach w Telewizji Publicznej ma poprowadzić Marek Czyż. Dziennikarz w latach 1996-2008 prowadził programy publicystyczne w TVP. Od 2011 roku pracował w TVP Info z kolei 5 lat później w TVP3 Katowice. Współpracę z TVP zakończył w 2016 roku. Z kolei "Gazeta Wyborcza" oprócz Marka Czyża jako gospodarza nowych "Wiadomości" wskazuje także Joannę Dunikowską-Paź, która odeszła z TVN24. Zarówno Marek Czyż jak i Joanna Dunikowska-Paź w przeszłości związani byli z TVP Info.

fot. Tomasz Urbanek/East News fot. Tomasz Urbanek/East News

Zobacz także: Po prawie 30 latach TVP zdejmuje znany program. Redakcja: "Decyzja jest niezrozumiała i druzgocąca”

Według informacji "Wirtualnych mediów" materiały społeczne w programie informacyjnym TVP może przygotowywać Małgorzata Nowicka-Aftowicz. Była reporterka Polsat News potwierdziła, że zakończyła współpracę z Polsat News, jednak nie chciała komentować spekulacji związanych z przejściem do TVP. Mówi się także po powrocie Jarosława Kreta, który miał zakończyć współpracę z Polsatem. Z kolei "Oko.press" informuje, że szefem nowej TVP Info ma być Paweł Moskalewicz, a propozycję miał otrzymać "około trzech tygodni temu". Rownież Maciej Orłoś w rozmowie z "Faktem" przyznał, że nie wyklucza powrotu do TVP: "To jest kwestia najbliższych dni, dlatego że wiadomo, dzieje się. Dzieje się bardzo dużo. Oczywiście, to nie są moje decyzje, ale z tego, co wiem, to jest bardzo taka mocna, silna wola, żeby Telewizja Polska zmieniła się jeszcze przed świętami".

Jesteście ciekawi, jakie jeszcze "nowe" lub "stare" twarze zobaczymy na antenie TVP po zmianach?

Reklama

Zobacz także: To już się dzieje! Gwiazda TVN przechodzi do TVP

Artur Szczepanski East News Artur Szczepanski East News

Pawel Wodzynski/East News