Oliwia Gruszecka z "Hotelu Paradise" ma konkretny plan na swoją przyszłość. Właśnie poczyniła pierwsze kroki i oficjalnie ogłosiła, czym będzie się zajmować. Na początku nie chciała się chwalić, teraz gdy wszystko się udało, nie ma już tajemnic.

Co słychać u Oliwii Gruszeckiej z "Hotelu Paradise"?

Oliwia Gruszecka wzięła udział w 5. edycji "Hotelu Paradise", gdzie sparowała się z Kubą Sobczakiem, jednak ich relacja już dawno należy do przeszłości. Uczestniczka zyskała sporą popularność dzięki udziałowi w randkowym formacie. Do dziś spełnia się jako influencerka, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 120 tysięcy osób. Chociaż Oliwia od czasu do czasu pojawia się na branżowych imprezach, to swoje życie sfokusowała na całkiem innym celu. Właśnie pochwaliła się, że została trenerką personalną i można zapisywać się do niej na treningi:

Oficjalnie zostałam trenerem personalnym! Nie mówiłam nic na Instagramie, co robię prywatnie, bo wolałam nie zapeszyć. Jaram się na maksa. Jest to coś, co lubię robić i chcę się w tym rozwijać, a przy tym pomagać innym.

Oliwia Gruszecka jest konsekwentna w swoich działaniach. O zamiłowaniu do sportu mówiła już kilka lat temu w rozmowie z TVN:

Rozwijam się sportowo, jestem w trakcie spełniania swoich celów, które sobie postanowiłam. Wszystko robię dla siebie i stawiam siebie na pierwszym miejscu. (...) Moje plany na przyszłość to spełnianie siebie pod każdym względem, chcę mieć satysfakcję, że jestem coraz lepszą wersją siebie i się rozwijam. Szczegółów nie zdradzę

Oliwia z "Hotelu Paradise" o swojej pracy

Oliwia Gruszecka z "Hotelu Paradise" podzieliła się również kilkoma słowami o sobie które zamieściła na swoim ogłoszeniu:

Cześć jestem Oliwia, jestem trenerem personalnym, ale przede wszystkim osobą, która naprawdę rozumie, że droga do sprawnego i silnego ciała to coś więcej niż plan treningowy i liczby na wadze. Sport i ruch są ze mną od lat - taniec nauczył mnie świadomości ciała, cierpliwości i pracy z własnymi ograniczeniami. Trening siłowy dał mi siłę nie tylko fizyczną ale też mentalną. Wiem, jak to jest mieć lepsze i gorsze dni, brak energii, resztki motywacji czy zmęczenie - i własnie dlatego stawiam na realne cele, zdrowe podejście i trening dopasowany do człowieka, a nie odwrotnie.

Śledzicie losy uczestników po emisji programu? Niedługo rusza kolejna, już 12. edycja "Hotelu Paradise" a wraz z nią rekordowa stawka dla zwycięzców i nowe zasady.

