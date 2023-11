2 z 4

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w Niemczech postawiła na biel. Co prawda, w tym kolorze była tylko zewnętrzna warstwa stylizacji, ale trzeba przyznać, że pierwsza dama wyglądała bardzo elegancko.

Biały płaszcz z paskiem, podkreślającym talię i szalik w tym samym kolorze to najlepsza z dotychczasowych stylizacji Dudy. Jedynie fioletowe szpilki wprowadzały odrobinę koloru do zestawu. Jak się okazuje, nawiązywały one kolorystycznie do kostiumu pierwszej damy. Fioletowa sukienka i żakiet z paskiem to odważny, ale dobry wybór na oficjalne spotkanie z głową innego państwa.

