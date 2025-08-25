Marta Nawrocka objęła honorowym patronatem IV Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiet, który odbył się w Tarnobrzegu. To wydarzenie uchodzi za największy turniej kobiecej piłki nożnej w Polsce. Jego celem jest nie tylko sportowa rywalizacja, ale również promocja zdrowego stylu życia, integracja pokoleń oraz popularyzacja kobiecego futbolu.

Reklama

Pierwsza dama od początku swojej publicznej działalności otwarcie mówi o roli sportu w jej życiu. Tym razem postanowiła osobiście wesprzeć młode piłkarki, pojawiając się na terenie MOSiR w Tarnobrzegu.

Marta Nawrocka wywołała wielkie emocje nagraniem po spotkaniu w Tarnobrzegu

Po wydarzeniu w Tarnobrzegu w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć Marty Nawrockiej. Pierwsza dama aktywnie uczestniczyła w sportowej imprezie i podkreślała swoje zaangażowanie. Na swoim profilu udostępniła także nagranie, w którym podkreśliła, jak ważne jest wsparcie dla dziewczyn, które uprawiają sport. Zaznaczyła, że dzisiaj piłka nożna nie jest dyscypliną wyłącznie dla mężczyzn.

Ogromne brawa dla wspaniałych piłkarek, które dzięki swojej pasji i determinacji pokazują, że piłka nożna nie jest sportem tylko dla mężczyzn! napisała we wpisie.

Wideo opublikowane przez pierwszą damę wywołało sporo emocji. Bez cienia wątpliwości Marta Nawrocka dotknęła tematu, który jest istotny dla coraz większej grupy. Nawet internauci mówiący wprost o odmiennych poglądach politycznych, podziękowali jej za to wystąpienie.

Pomimo tego, że stoję po innej stronie politycznej to dziękuję naprawdę bardzo mocno za wspieranie kobiecej piłki nożnej z Pani strony.

Podoba mi się Pierwsza Dama, taka naturalna i szczera się wydaje.

Pierwsza Dama, nie lalka z domu mody, a kobieta z krwi i kości. Zawsze wśród ludzi. Wspierająca kobiety, te małe i te już bardzo duże.

I to jest mega mega piękne. Dla mnie najlepsza Pierwsza Dama.

Nie moja Pierwsza Dama, ale z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa Pierwszej Damy i z przyjemnością obserwuję działania.

Marta Nawrocka wywołała burzę swoją stylizacją. Poszło o nazwę marki

Stylizacja pierwszej damy idealnie wpisała się w sportowy charakter wydarzenia. Marta Nawrocka postawiła na jasnoszary garnitur, składający się z taliowanej marynarki z klapami oraz dopasowanych spodni o długości 7/8. Do tego dobrała biały T-shirt z okrągłym dekoltem oraz białe sneakersy na sportowej podeszwie.

Jej minimalistyczny, nowoczesny zestaw łączył formalną elegancję z niezbędną na boisku wygodą. Stylizacja pierwszej damy została pozytywnie odebrana przez uczestników wydarzenia – doskonale odzwierciedlała połączenie klasy i swobody. Jednak niektórzy zarzucili Marcie Nawrockiej wpadkę ze względu na koszulkę pierwszej damy.

Marta Nawrocka zagrała w piłkę nożną z dziewczynami

Po zakończeniu części oficjalnej Marta Nawrocka dołączyła do rozgrywek, pokazując swoje umiejętności piłkarskie. Ten gest spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem – zwłaszcza wśród najmłodszych uczestniczek festiwalu.

Zaangażowanie pierwszej damy nie ograniczyło się jedynie do symbolicznej obecności. Pokazała, że rzeczywiście żyje sportem, co tylko podkreśliło autentyczność jej wsparcia dla młodych zawodniczek.

Reklama

Zobacz także: Marta Nawrocka pokazała nowe zdjęcie, a w sieci zawrzało. Całą uwagę zwraca ten szczegół