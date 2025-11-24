Wspaniała wiadomość dla fanów sportu i show-biznesu. Anna Lewandowska została wyróżniona w światowym rankingu najbardziej wpływowych partnerek piłkarzy na rok 2025. W prestiżowym zestawieniu opracowanym przez Glam Set & Match uplasowała się na piątym miejscu. To ogromne wyróżnienie dla trenerki fitness, która od lat rozwija swoją markę i aktywnie działa w obszarze zdrowego stylu życia.

Oficjalny profil organizatora rankingu wyjaśnił, że pod uwagę brano umowy sponsorskie, reklamowe i partnerskie, a także obecność na okładkach magazynów w 2025 roku. Prywatne przedsiębiorstwa nie były brane pod uwagę w ocenie.

Anna Lewandowska wśród najbardziej wpływowych żon piłkarzy na świecie

W zestawieniu WAG 2025 Anna Lewandowska znalazła się tuż za największymi nazwiskami światowego futbolu. Przed nią uplasowały się: Georgina Rodriguez - partnerka Cristiano Ronaldo, Antonela Roccuzzo - żona Lionela Messiego, Bruna Biancardi - partnerka Neymara oraz Madalena Aragao - żona Joao Nevesa.

Właśnie za tą czołową czwórką, na piątym miejscu, pojawiła się Anna Lewandowska - żona Roberta Lewandowskiego. Jej obecność w tym elitarnym gronie to wyraźny znak, że jej działalność zawodowa została doceniona globalnie. To wielki powód do dumy oraz radości ukochanej kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Anna Lewandowska wyróżniona wśród najbardziej wpływowych WAG Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska zbudowała międzynarodową markę

Anna Lewandowska od lat aktywnie promuje zdrowy styl życia. Oferuje autorskie plany treningowe, prowadzi kursy dietetyczne i organizuje wyjazdy na obozy treningowe. Jej działalność obejmuje również produkcję zdrowej żywności i suplementów. To nie tylko kariera sportowa, ale też rozbudowany biznes fitness.

Przeprowadzka do Hiszpanii okazała się kolejnym dużym krokiem w jej karierze. Anna Lewandowska otworzyła studio treningowe w centrum Barcelony. Oprócz tego zaczęła wprowadzać na hiszpański rynek swoje produkty. To właśnie w Katalonii ruszyła ze swoimi słynnymi obozami treningowymi.

Ranking Glam Set & Match został opracowany w oparciu o konkretne, mierzalne kryteria. Jak informuje organizator, pod uwagę wzięto: umowy sponsorskie, kampanie reklamowe, współprace partnerskie oraz obecność na okładkach magazynów w roku 2025. Ranking wykluczał działalność w ramach prywatnych firm i marek. Liczyła się wyłącznie aktywność medialna i publiczne współprace.

Zobacz także: Anna Lewandowska rozbiła bank. Ten jeden kontrakt przyniósł jej fortunę