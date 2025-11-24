Anna Lewandowska rozpoczęła swoją karierę w 2013 roku, zakładając bloga o zdrowym stylu życia "Healthy Plan by Ann". To właśnie od kulinarnych eksperymentów, takich jak popularne kulki mocy z daktyli i orzechów, rozpoczęła się jej droga do budowy osobistego imperium. Blog zyskał ogromną popularność, co pozwoliło jej na rozwój działalności wydawniczej i stworzenie kolejnych marek, w tym Foods by Ann oraz Phlov.

Szybko zyskała miano jednej z najbardziej wpływowych trenerek fitness w Polsce. Jej aplikacja "Diet and Training by Ann" została pobrana ponad cztery miliony razy. Dodatkowo, organizowane przez nią obozy sportowe przyciągają setki uczestniczek. W krótkim czasie Anna Lewandowska stała się prawdziwą potentatką w świecie zdrowego stylu życia i wellness.

Kontrakt z Nike w 2014 roku – precedens na polskim rynku

W 2014 roku Anna Lewandowska nawiązała współpracę z globalną marką Nike. Było to wydarzenie bez precedensu w Polsce, ponieważ żaden wcześniejszy kobiecy kontrakt reklamowy nie osiągnął takiej wartości. Umowa z Nike opiewała na kwotę 70 000 euro rocznie, co w tamtym czasie odpowiadało 296 800 zł.

Informacje te pochodzą z książki Sebastiana Staszewskiego "Lewandowski. Prawdziwy", w której opisano kulisy biznesowych sukcesów żony Roberta Lewandowskiego. To właśnie ten kontrakt uczynił z Anny Lewandowskiej najlepiej opłacaną celebrytkę w Polsce. Warto podkreślić, że był to kontrakt na jedną osobę, bez angażowania Roberta Lewandowskiego.

W szczytowym momencie Amerykanie płacili jej rocznie siedemdziesiąt tysięcy euro, co było najwyższym kobiecym kontraktem firmy w Polsce

Warto zaznaczyć, że Nike wcześniej nie inwestowało w Polsce w kobiece twarze z takim rozmachem. Lewandowska była prekursorką – jej sukces finansowy stał się przykładem, że kobiety w branży fitness i lifestyle mogą być równie dochodowe jak znani sportowcy czy aktorzy.

Biznesowe imperium Anny Lewandowskiej – siłownia, aplikacja i obozy sportowe

Dziś Anna Lewandowska zarządza rozbudowanym imperium, którego elementy to między innymi marka Foods by Ann, aplikacja treningowa i dietetyczna oraz marka kosmetyczna Phlov. Działa także za granicą – w Barcelonie prowadzi własne studio fitness, które odwiedzają klienci z całego świata.

Nieustannie rozwija też swoje obozy sportowe, w których udział biorą nie tylko zwykłe kobiety, ale również gwiazdy polskiego show-biznesu. Jej obecność w mediach społecznościowych i lojalna społeczność fanek sprawiają, że każda nowa inicjatywa Anny Lewandowskiej ma ogromne szanse na sukces.

Kontrakt z Nike był początkiem tej drogi. Dzięki niemu Lewandowska ugruntowała swoją pozycję nie tylko jako trenerka, ale także jako skuteczna bizneswoman.

