Maciej Kurzajewski to znany polski prezenter telewizyjny, który od lat związany jest z mediami. Jego doświadczenie i profesjonalizm sprawiają, że często pojawia się na ekranach w ważnych wydarzeniach sportowych i programach informacyjnych. Niedawno jego kariera zawodowa nabrała jeszcze bardziej zawrotnego tempa. Prezenter przekazał radosne wieści za pośrednictwem swojego Instagrama.

Maciej Kurzajewski gospodarzem "Magazynu Olimpijskiego"

Maciej Kurzajewski po powrocie z podróży do Chin, ogłosił, że został jednym z gospodarzy specjalnego formatu telewizyjnego. W mediach społecznościowych poinformował, że poprowadzi „Magazyn Olimpijski” w Polsacie Sport. W ramach programu widzowie będą mogli śledzić kulisy przygotowań do igrzysk, relacje ze sportowcami i ekspertami, a także analizy i komentarze dotyczące zbliżającego się wydarzenia.

Jak podkreślił Maciej Kurzajewski w swoim wpisie, to będzie dla niego wyjątkowa zimowa przygoda, którą z entuzjazmem podejmuje.

Mam ogromną przyjemność być jednym z gospodarzy „Magazynu Olimpijskiego” w Polsacie Sport, programu, który już teraz zabiera widzów w podróż za kulisy przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026.Moje pierwsze spotkanie z Wami na antenie już 7 lutego, a każdy kolejny odcinek to dawka emocji, analizy, rozmowy z ekspertami i relacje z miejsc, gdzie rodzi się olimpijski sukces naszych reprezentantów. - przekazał szczęśliwy prezenter

Reakcja Katarzyny Cichopek na zawodowy sukces męża

Katarzyna Cichopek, żona Macieja Kurzajewskiego, znana również z aktywności medialnej, szybko zareagowała na wiadomość o nowym wyzwaniu zawodowym męża. W komentarzu pod wpisem Kurzajewskiego napisała krótkie, ale wiele mówiące słowa: „Gratulacje Kochanie”. Wiele ciepłych słów i gratulacji pojawiło się również ze strony fanów prezentera, którzy już nie mogą się doczekać na "Magazyn Olimpijski" z jego udziałem.

Super, bardzo gratuluję i czekam na te sportowe relacje. Panie Macieju, w tym temacie jest Pan niezastąpiony

Gratulacje. Już nie mogę się doczekać. No i ten głos - piszą internauci

