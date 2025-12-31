Jesienią 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Raptem kilka miesięcy wcześniej przeprowadzili się do wymarzonego domu, w którym rozpoczęli nowy, wspólny rozdział. W Sylwestra aktorka postanowiła podsumować rok i pokazała więcej ujęć ze ślubu.

Katarzyna Cichopek wspomina najważniejsze momenty 2025 roku

W ostatnim dniu 2025 roku Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie poruszające podsumowanie minionych dwunastu miesięcy. W swoim wpisie przyznała, że był to jeden z najbardziej przełomowych okresów w jej życiu. Nie tylko podsumowała wszystkie znaczące wydarzenia, ale także podzieliła się z fanami pierwszym tak szczegółowym filmem ze ślubu.

To był naprawdę dobry rok. Rok, w którym zamknęliśmy jedne drzwi i otworzyliśmy wiele nowych. Wprowadziliśmy się do nowego domu, który szybko stał się naszym miejscem – pełnym codziennych chwil, planów i spokoju. Do rodziny dołączył pies, który wniósł mnóstwo radości, śmiechu i spacerów bez względu na pogodę zaczęła.

Ślub z Maciejem Kurzajewskim

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku był dla Katarzyny Cichopek ślub z Maciejem Kurzajewskim, który odbył się w październiku 2025 roku. Choć para już wcześniej informowała o tym wyjątkowym dniu, teraz aktorka zdecydowała się pokazać niepublikowany dotąd film z uroczystości.

Ten rok był też wyjątkowy, bo powiedzieliśmy sobie ''tak'' i rozpoczęliśmy nowy rozdział razem. Podróżowaliśmy, zbierając wspomnienia, a nie rzeczy – widoki, rozmowy, momenty, które zostaną z nami na długo

W opublikowanym materiale nie tylko możemy usłyszeć fragment przysięgi, ale i poruszające słowa, jakie Maciej Kurzajewski wypowiedział do ukochanej:

Kochanie, jesteś dla mnie największym skarbem. Jesteś dla mnie największą nagrodą życiową. Mam Kasię obok siebie i zamierzamy biec ten maraton przez całe życie

Katarzyna Cichopek wyraziła również wdzięczność za zdrowie, które przez cały rok nie opuszczało jej bliskich.

Najważniejsze jednak, że rodzina była zdrowa, a to jest wartość, której nie da się niczym zastąpić. Jesteśmy wdzięczni za to, co było, i z nadzieją patrzymy na to, co przed nami. Jeśli kolejny rok będzie choć w połowie tak dobry – będzie pięknie

Post aktorki momentalnie wywołał lawinę przychylnych komentarzy. Pojawiły się nie tylko życzenia na Nowy Rok, ale słowa uznania.

