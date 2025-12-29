Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zrezygnowali z występu podczas sylwestrowego koncertu Polsatu, wybierając zamiast tego egzotyczny wypoczynek. Po intensywnym okresie związanym z październikowym ślubem oraz wspólnym wyjazdem do Nowego Jorku, para postawiła na regenerację w Azji. Na swoim profilu na Instagramie udostępnili relacje z podróży, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród fanów. Ich decyzja o opuszczeniu kraju na przełomie roku i pominięciu zawodowych zobowiązań spotkała się z mieszanką podziwu i zdziwienia.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spontanicznie wybrali się do Hongkongu

Początkowo para wypoczywała w Shenzhen - nowoczesnej metropolii w południowych Chinach. Jednak - jak sami przyznali - postanowili działać spontanicznie i nie trzymać się sztywnego planu. O wypadzie Katarzyna Cichopek poinformowała na Instagramie.

Dziś totalny spontan - wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy na wycieczkę do Hongkongu z Shenzhen napisała prezenterka.

Relacja pokazała, że podróż była szybka i komfortowa, a nowa lokalizacja natychmiast ich zafascynowała. Cichopek opisała Hongkong jako tętniące życiem miejsce z wysokimi budynkami, tłumami ludzi i ulicznym chaosem, który jednak ma swój niepowtarzalny klimat. To właśnie w Hongkongu para zdecydowała się zatrzymać na kilka dni, oddając się spokojnemu zwiedzaniu i odkrywaniu lokalnych smaków.

Tak Cichopek i Maciej Kurzajewski relaksują się w Azji

Zamiast gonitwy za najpopularniejszymi atrakcjami turystycznymi, Cichopek i Kurzajewski postawili na spontaniczne eksplorowanie miasta. Aktorka relacjonowała wszystko w mediach społecznościowych. W ich relacji widać było m.in. przejażdżkę lokalną komunikacją, zatłoczone ulice Hongkongu oraz panoramiczne widoki nad zatoką.

Hongkong jak zawsze na pełnych obrotach: wysokie budynki, masa ludzi, uliczny chaos, który ma swój klimat. Trochę chodzenia bez planu, trochę patrzenia w górę na drapacze chmur, trochę jedzenia bo akurat było po drodze przekazała Cichopek.

Nie goniliśmy za atrakcjami - raczej spacer i cieszenie się chwilą. Taki dzień bez spiny, ale z milionem bodźców dodała.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w romantycznej podróży po świętach

Choć para nie zdradziła dalszych planów podróży, wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Cichopek i Kurzajewski konsekwentnie dzielą się momentami ze swojej wyprawy, a każdy nowy post budzi emocje wśród obserwatorów. Zwłaszcza że para postawiła na tak nietypowy kierunek, jakim są Chiny.

Niedawno jednym z najbardziej komentowanych wątków była decyzja Katarzyny Cichopek o spędzeniu świąt Bożego Narodzenia bez swojego syna. Choć szczegóły nie zostały przez aktorkę szeroko ujawnione, wiadomo, że musiała znaleźć alternatywne rozwiązania związane z podziałem opieki nad dziećmi.

Zobacz także: Tej sukienki na wigilii pozazdroszczą ci wszyscy. Cichopek zaprezentowała idealną propozycję