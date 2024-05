Za nami finał programu "Taniec z Gwiazdami", w którym najlepsi okazali się być Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Po ciężkiej pracy na planie show przyszedł czas na dopięcie ostatnich szczegółów w sprawie wesela Jacka Jeschke i Hani Żudziewicz, które odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Tancerz rozpoczął przygotowania od wieczoru kawalerskiego, a Hania zdradziła przed naszą kamerą, z kim Jacek będzie świętował ten dzień.

Reklama

Jacek Jeschke wyjechał na wieczór kawalerski

Ślub cywilny Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke odbył się miesiąc temu w Warszawie, a teraz przyszedł czas na wesele we Włoszech. Para od miesięcy szykuje się do ceremonii, jednak przez program "Taniec z Gwiazdami" dopiero teraz bliscy Jacka Jeschke postanowili zorganizować mu weekend kawalerski. Hania Żudziewicz przed naszą kamerą powiedziała, że dla Jacka jest to bardzo ważne wydarzenie.

Rzadko kiedy ma okazję wyjść, spotkać się ze znajomymi(...) widziałam wcześniej, że jest to dla niego bardzo ważne i wszyscy jego brat, przyjaciele cieszyli się na ten weekend. Mam nadzieję, że wróci w dobrej kondycji - opowiedziała Hania.

Jesteście ciekawi, czy Hania również będzie miała swój wieczór z koleżankami? Na tę informację musimy jeszcze chwilę poczekać.

Obejrzyjcie całe wideo, które jest zamieszczone powyżej.

Reklama

Zobacz także: Hanna Żudziewicz pokazała suknie ślubną. "Będę miała dwie, ale ta będzie pierwsza

Zobacz także