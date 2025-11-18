Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magda Tarnowska zwyciężyli jubileuszową edycję programu „Taniec z Gwiazdami”. Ich wygrana była dla wielu widzów zaskoczeniem, po finale w sieci zawrzało, szczególnie kiedy okazało się, że Wiktoria Gorodecka, która doskonale radziła sobie na parkiecie zajęła dopiero ostatnie na podium. Mikołaj Bagiński przeznaczył swoją nagrodę aż 200 tysięcy złotych na cele charytatywne, co wzbudziło szacunek wśród części odbiorców.

Mimo tego wyjątkowego gestu głosy krytyki wobec 'Bagiego' nie cichną, chociaż od finału minęło już kilka dni. Teraz 24-letni influencer zdobył się na zaskakujący gest! Aż trudno uwierzyć, że naprawdę to zrobił...

Fala krytyki wobec 'Bagiego' po finale "Tańca z gwiazdami"

Po emisji finału jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" w sieci pojawiły się tysiące komentarzy po tym, jak program wygrali Mikołaj 'Bagi' Bagiński i Magdalena Tarnowska. Influencer od początku cieszył się ogromną sympatią widzów i nie ukrywał, że wziął udział w tanecznym show, aby w pewien sposób odczarować wizerunek młodych ludzi. Po jego wygranej z jednej strony pojawiły się gratulacje, a z drugiej część internautów uważa, że pozostali finaliści radzili sobie na parkiecie o wiele lepiej i to oni zasłużyli na wygraną.

Wśród internautów dominowały opinie, że to nie taniec, lecz popularność w mediach społecznościowych przesądziła o zwycięstwie Mikołaja Bagińskiego. Pojawiły się zarzuty, że jego umiejętności taneczne nie były na najwyższym poziomie, a sukces zawdzięcza głównie liczbie swoich fanów, wśród których miały dominować dzieci.

Co więcej, nie tylko internauci byli zaskoczeni ostatecznym werdyktem, ale nawet samo jury. Ich miny po ogłoszeniu, że to Wiktoria Gorodecka zajmuje 3. miejsce mówiły same za siebie. Agata Młynarska zamieściła komentarz, w którym napisała, że choć Bagiński „skradł serca”, to „nie wygrał taniec”.

Mikołaj Bagiński odpowiada hejterom i „odsyła” Kryształową Kulę

Mikołaj "Bagi" Bagiński nie zamierza milczeć po tym, jak wokół jego osoby wybuchło zamieszanie. Teraz, dokładnie dwa dni po finale jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" influencer opublikował wideo, w którym zawija Kryształową Kule w folię bąbelkową i pakuje do kartonu, aby odesłać swoją nagrodę. To żartobliwy, ale wymowny gest, a sam 'Bagi' dodaje:

Kiedy musisz odesłać swoją Kryształową Kulę, bo okazało się, że jednak nie potrafisz tańczyć... Przynajmniej chwilę się nacieszyłem

Zaskoczeni gestem 'Bagiego'?

