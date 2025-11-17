Janja Lesar od 2003 roku tworzy związek z Krzysztofem Hulbojem. Para poznała się podczas tanecznych turniejów i od tego czasu są nierozłączni – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ich historia to opowieść o wspólnej pasji i wzajemnym wsparciu, które cementują ich relację od dwóch dekad.

Janja Lesar w szczerym wyznaniu

W 2023 roku Janja Lesar i Krzysztof Hulboj obchodzili 20-lecie swojego związku. Mimo tak długiego stażu i wieloletnich zaręczyn para nie zdecydowała się na ślub. Jak przyznała tancerka, nie czuje potrzeby formalizowania relacji. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post powiedziała otwarcie:

Mnie takie tradycyjne rzeczy nie interesują.

W jej wypowiedzi nie ma miejsca na niedopowiedzenia. Janja Lesar stanowczo zaznaczyła, że nie potrzebuje ślubu, aby czuć się spełnioną w relacji. Według niej kluczowe są wspólne wartości, wzajemne zrozumienie i codzienne wsparcie. Tancerka podkreśliła, że każda para powinna sama decydować o tym, co dla niej najważniejsze, bez presji otoczenia czy kulturowych norm.

Praca jako źródło spełnienia dla Lesar

Janja Lesar przyznała, że praca daje jej największe spełnienie.

My z narzeczonym mamy wspólną pasję, a naszą pasją jest praca - wyznała.

Dodała, że dla niektórych ludzi dom i rodzina to sens życia, ale dla niej najważniejsze są twórczość i możliwość realizacji zawodowej. Dom jest dla niej miejscem regeneracji – przestrzenią, gdzie może być sobą, odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy.

Zmysłowy występ Lesar i Zillmann poruszył widzów

Janja Lesar w 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” tańczyła w parze z Katarzyną Zillmann. Ich występy przykuwały uwagę już od pierwszych odcinków, ale to zmysłowa rumba wywołała prawdziwe poruszenie. Gesty pełne namiętności i pocałunki podczas tańca zaskoczyły widzów i szybko wywołały medialne dyskusje.

Janja Lesar , Krzysztof Hulboj fot. Piotr Molecki/East News