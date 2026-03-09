To dopiero początek "Sanatorium miłości", a uczestnicy mają dość: "Ona rozkazuje wszystkim". Zwiastun
Premierowy odcinek 8. edycji "Sanatorium miłości" przyniósł ogromne emocje, a kolejny zapowiada się jeszcze mocniej! Pierwsze wspólne rozmowy sprawią, że widzowie dowiedzą się kto otworzył swoje serce na miłość, ale gwiazdą drugiego odcinka zostanie Basia. Uczestnicy są rozgoryczeni, bo mają dość jej rozkazów, a Teresa wprost zrezygnuje z jednej z atrakcji... Zwiastun drugiego odcinka "Sanatorium miłości" zapowiada, że będzie się działo!
Pierwszy odcinek 8. edycji programu "Sanatorium miłości" od razu przyniósł widzom prawdziwy wybuch emocji. Już podczas pierwszego spotkania uczestników w sanatorium w Konstancinie pod Warszawą atmosfera była radosna, ale szybko pojawiły się pierwsze spięcia. Najwięcej kontrowersji wzbudziła Barbara, której zachowanie wywołało nieoczekiwaną reakcję ze strony Lilli.
Lilla nie mogła wytrzymać, gdy Barbara nieustannie mówiła o sobie i przerywała innym. Emocje sięgnęły zenitu w momencie, kiedy obie kobiety zostały przydzielone do tego samego pokoju. Widzowie nie szczędzą krytyki pod adresem
Konflikty Barbary z pozostałymi uczestnikami "Sanatorium miłości"
Napięcie osiągnęło apogeum, kiedy Lilla dowiedziała się, że będzie musiała dzielić pokój właśnie z Barbarą. Uczestniczka nie ukrywała swojego niezadowolenia z tego faktu. Sytuacja stała się na tyle poważna, że do pokoju Lilli i Barbary wkroczyła sama Marta Manowska. Prowadząca próbowała dojść do sedna konfliktu, pytając: "O czym rozmawiacie?". W odpowiedzi usłyszała: "Nie wiesz jak jest z Basią? To Basia rozmawia, ja już nie mam siły. Zagaduje wszystko i wszystkich".
Barbara nie zamierzała jednak zmienić swojego zachowania. W odpowiedzi na zarzuty zadeklarowała, że nikt jej nie zmieni, co zademonstruje z pełną mocą w drugim odcinku. W zwiastunie "Sanatorium miłości", który zobaczyliśmy na koniec odcinka Basia nie tylko nieustannie mówi, ale zaczyna rozkazywać pozostałym i rozstawiać ich po kątach. Kiedy Bożena będzie chciała dojść do głosu pojawi się problem:
Przepraszam, ale ja mogę o coś zapytać?
Ale ja nie skończyłam! (...) Cicho
Bożena i Teresa z "Sanatorium miłości" mają dość
To jeszcze nie wszystko! Uczestnicy będą mieli zapewnione pierwsze atrakcje, aby mogli spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Podczas jednej z nich dojdzie do kolejnego spięcia. Bożena w końcu powie Barbarze wprost, że źle się zachowuje, ale jej riposta wszystkich zszokuje!
Jesteś nieprzyjemna!
To jest dla mnie nieistotne. Ja mam to gdzieś. Idziemy na boksy... Chodź, chodź na bok
Cała sytuacja męczy też Teresę, która po zachowaniu Basi zrezygnuje z udziału w jednej z atrakcji.
Jak ona rozkazuje wszystkim, to mnie denerwowało, dlatego ja nie brałam udziału
Wygląda na to, że to Basia musi być w centrum uwagi? Co zrobią pozostali?
Zobacz także: