Pierwszy odcinek 8. edycji programu "Sanatorium miłości" od razu przyniósł widzom prawdziwy wybuch emocji. Już podczas pierwszego spotkania uczestników w sanatorium w Konstancinie pod Warszawą atmosfera była radosna, ale szybko pojawiły się pierwsze spięcia. Najwięcej kontrowersji wzbudziła Barbara, której zachowanie wywołało nieoczekiwaną reakcję ze strony Lilli.

Lilla nie mogła wytrzymać, gdy Barbara nieustannie mówiła o sobie i przerywała innym. Emocje sięgnęły zenitu w momencie, kiedy obie kobiety zostały przydzielone do tego samego pokoju. Widzowie nie szczędzą krytyki pod adresem

Konflikty Barbary z pozostałymi uczestnikami "Sanatorium miłości"

Napięcie osiągnęło apogeum, kiedy Lilla dowiedziała się, że będzie musiała dzielić pokój właśnie z Barbarą. Uczestniczka nie ukrywała swojego niezadowolenia z tego faktu. Sytuacja stała się na tyle poważna, że do pokoju Lilli i Barbary wkroczyła sama Marta Manowska. Prowadząca próbowała dojść do sedna konfliktu, pytając: "O czym rozmawiacie?". W odpowiedzi usłyszała: "Nie wiesz jak jest z Basią? To Basia rozmawia, ja już nie mam siły. Zagaduje wszystko i wszystkich".

Barbara nie zamierzała jednak zmienić swojego zachowania. W odpowiedzi na zarzuty zadeklarowała, że nikt jej nie zmieni, co zademonstruje z pełną mocą w drugim odcinku. W zwiastunie "Sanatorium miłości", który zobaczyliśmy na koniec odcinka Basia nie tylko nieustannie mówi, ale zaczyna rozkazywać pozostałym i rozstawiać ich po kątach. Kiedy Bożena będzie chciała dojść do głosu pojawi się problem:

Przepraszam, ale ja mogę o coś zapytać? zapytała Bożena

Ale ja nie skończyłam! (...) Cicho - nagle powiedziała Basia i nie pozwoliła nikomu dojść do głosu

Bożena i Teresa z "Sanatorium miłości" mają dość

To jeszcze nie wszystko! Uczestnicy będą mieli zapewnione pierwsze atrakcje, aby mogli spędzić ze sobą czas i lepiej się poznać. Podczas jednej z nich dojdzie do kolejnego spięcia. Bożena w końcu powie Barbarze wprost, że źle się zachowuje, ale jej riposta wszystkich zszokuje!

Jesteś nieprzyjemna! - wypaliła w końcu Bożena

To jest dla mnie nieistotne. Ja mam to gdzieś. Idziemy na boksy... Chodź, chodź na bok - podsumowała Basia

Cała sytuacja męczy też Teresę, która po zachowaniu Basi zrezygnuje z udziału w jednej z atrakcji.

Jak ona rozkazuje wszystkim, to mnie denerwowało, dlatego ja nie brałam udziału - wyznała Tereska

Wygląda na to, że to Basia musi być w centrum uwagi? Co zrobią pozostali?

