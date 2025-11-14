Finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" najwyraźniej odbędzie się w cieniu kontrowersji. Najpierw nie było wiadomo, czy para numer 7., czyli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, w ogóle weźmie udział w finałowym odcinku. Ostatecznie już wiadomo, że pojawią się w finale jubileuszowej edycji, ale na dwa dni przed tym wydarzeniem Rogacewicz napisał oświadczenie, w którym w mocny sposób wbija szpilę pozostałym uczestnikom. Internauci po obejrzeniu nagrania, które krąży w sieci już wiedzą, o których uczestników chodzi. To jeszcze nie wszystko! Rogacewicz właśnie zdecydował się na kolejny krok i zablokował możliwość dodawania komentarzy pod swoim postem na Instagramie...

Marcin Rogacewicz ujawnia kulisy hejtu w „Tańcu z Gwiazdami”

Oświadczenie Marcina Rogacewicza, które po 22.00 nagle pojawiło się na jego instagramowym koncie, wywołało prawdziwą burzę w sieci. Aktor, znany z serialu "Komisarz Alex" i udziału w „Tańcu z gwiazdami”, nie zamierza dłużej milczeć i na dwa dni przed finałem 17. edycji postanowił w dość mocnych słowach uderzyć w pozostałych uczestników i tancerzy. W swoim poście ujawnił, że on oraz jego partnerka Agnieszka Kaczorowska doświadczyli hejtu ze strony pozostałych osób i napisał wprost o „jawnym hejcie z imienia i nazwiska”, zaznaczając, że przez długi czas milczał, ale nie mógł dłużej znosić tej sytuacji.

O kim mówił Rogacewicz w oświadczeniu?

Choć Rogacewicz nie wskazał konkretnych osób, w sieci krąży nagranie i najwyraźniej reakcja aktora była odpowiedzią na niedawną transmisję z udziałem innych uczestników „Tańca z gwiazdami”. Podczas live'a Tomasz Karolak został zapytany, gdzie są Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W odpowiedzi miał paść komentarz: „W d***e”, który wywołał śmiech wśród zebranych.

Potem uczestnicy, wśród których znaleźli się m.in Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz i Aleksander Sikora oraz córka Tomasza Karolaka zaczęli rozmawiać o perfumach, które ostatnio Agnieszka Kaczorowska wprowadziła na rynek. Aleksander Sikora poprosił o próbki, a pozostali też pokusili się o komentarze.

Jeśli Aga Kaczorowska nas ogląda... Prosimy flakonik na osobę, żebyśmy mogli sprawdzić jakość mówi na nagraniu Aleksander Sikora

Ja bym raczej poszła do sklepu, bo wątpię, żebyście dostali. dodaje ktoś spoza kadru

Wygląda na to, że nagranie przelało czarę goryczy i Marcin Rogacewicz zdecydował się zareagować.

Blokada komentarzy i reakcja fanów

Pod postem z oświadczeniem Marcina Rogacewicza pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów wspiera parę, ale nie brakowało też słów krytyki. W końcu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pożegnali się z uczestnikami po odpadnięciu, całkowicie ich ignorując. Nawet Barbarę Bursztynowicz potraktowali jak powietrze, choć wyraźnie chciała ich pocieszyć.

Marcin Rogacewicz w końcu zablokował możliwość dalszego komentowania. Ta decyzja wywołała kolejną falę emocji wśród internautów. Niektórzy wprost twierdzą, że na nagraniu nie ma hejtu i para powinna wykazać się większym dystansem do siebie.

Na pytanie kogoś, kto napisał, gdzie Aga i Marcin odpowiedział 'w d*pie', to raczej brak kultury nie hejt

Sonia tylko mówiła coś o perfumach, które Aga reklamuje. Też tam hejtu nie wyłapałam, a obejrzałam 3 razy . Raczej podśmiewanie takie, ale to dalej nie hejt

Na szczęście jest też dużo ludzi, którzy Wam dobrze życzą

Nie oglądam już tańca z gwiazdami bez was, jesteście super i tak trzymajcie. Ludzie są wredni, ale wy nie musicie tego słuchać.

Instagram @marcin_rogacewicz

