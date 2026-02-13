13 lutego 2026 roku ksiądz Andrzej Luter przekazał informację o śmierci Bożeny Dykiel. Aktorka przez ponad 23 lata wcielała się w postać Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”. Jej odejście zostawiło ogromną pustkę zarówno wśród ekipy serialu, jak i milionów wiernych fanów. Zobaczcie przejmujący fragment "Na Wspólnej" z ostatnią sceną z udziałem Bożeny Dykiel. To, jak serialowa Maria Zięba żegnała się z rodziną łamie serce.

Tak serialowa Maria Zięba żegnała się z rodziną w "Na Wspólnej". Ostatnia scena z Bożeną Dykiel

Przez ponad dwie dekady obecności w „Na Wspólnej”, Bożena Dykiel zaskarbiła sobie sympatię nie tylko kolegów z planu, lecz przede wszystkim szerokiego grona widzów, którzy pokochali ją za postać Marii Zięby - ekranowej mamy, żony i opiekunki. Niestety, wiosną 2025 roku fani dowiedzieli się, że serialowa Maria znika z produkcji. Pod koniec kwietnia ubiegłego roku TVN wyemitował odcinek, w którym bohaterka grana przez Bożenę Dykiel żegna się z rodziną. Okazało się wówczas, że serialowa Maria wyjeżdża do Hiszpanii aby być przy chorej siostrze. Scena na lotnisku poruszyła do łez. Fani mieli nadzieję, że Bożena Dykiel wróci do serialu po krótkiej przerwie, jednak tak się nie stało, a dziś dowiedzieliśmy się o śmierci aktorki.

Produkcja "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel

Produkcja „Na Wspólnej” oficjalnie pożegnała Bożenę Dykiel, publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych. Podkreślono, że przez lata była sercem serialu.

(...) Na planie zostawiła nie tylko wielkie role, ale też uważność, humor i niezwykłą klasę. Dla wielu była ekranową mamą, dla nas – częścią rodziny, której nie da się zapomnieć. Jej głos, spojrzenie i obecność na zawsze pozostaną w historii naszego serialu. Bożenko, dziękujemy za wszystko. Będziesz z nami zawsze czytamy w mediach społecznościowych.

Serialowy mąż z "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel

Śmierć Bożeny Dykiel wywołała falę wzruszających komentarzy. Głos zabrał m.in. Mieczysław Hryniewicz, serialowy mąż Bożeny Dykiel, który w przejmujących słowach pożegnał aktorkę. Hryniewicz na antenie TVN24 zdradził, że znali się blisko 60 lat. Aktor nie ukrywał smutku komentując śmierć serialowej żony z "Na Wspólnej".

(...) Kiedyś to słońce gaśnie i dzisiaj z bólem to przyjąłem. Teraz trzeba będzie życ inaczej chyba. Mówi się, że nie ma ludzi nieza

Zobaczcie ostatnią, wzruszającą scenę w "Na Wspólnej" z Bożeną Dykiel. Tak serialowa Maria Zięba żegnała się z rodziną.

