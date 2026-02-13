Wyznanie Bożeny Dykiel o jej walce z depresją poruszyło całą Polskę. Aktorka, znana z nieprzeciętnej szczerości, podczas konferencji kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję" otwarcie mówiła o tym, jak ciężka bywa codzienność osoby zmagającej się z tą chorobą. Bożena Dykiel nie ukrywała, że depresja towarzyszyła jej przez wiele lat kariery.

Bożena Dykiel o depresji

13 lutego 2026 roku pojawiła się informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Jak się okazuje, w trakcie życia aktorka zmagała się z trudnym okresem.

Bożena Dykiel, jako ambasadorka kampanii społecznej, nie bała się dzielić bardzo osobistymi doświadczeniami. Wyznała, że stres, długie godziny pracy, ciągłe obowiązki i brak snu potrafią przytłoczyć nawet najtwardszych. Jej wyznanie pokazuje, jak wymagająca i trudna może być praca w show-biznesie, a zawód aktora wyjątkowo podatny na depresję.

Kłócę się ze swoim starym bez przerwy, pracuję jak dziki wół w domu, w serialu, ciągle muszę odpowiadać na jakieś pytania, udzielam wywiadów. Mówię: 'Cholera jasna, kiedy ja śpię?'. No śpię właśnie – takim snem komara – ciach i po trzech godzinach: 'Gdzie ja jestem? Aha, śpię'. No to hydroxyzinum łyczek, popijam ciepłą wodą i śpię dalej te trzy, cztery godziny. Tak można żyć na krótki dystans. To choroba, która jest wszędzie. I to jest najbardziej przykre w tych obecnych czasach, ale nie dawajmy się wyznała wówczas aktorka.

Bożena Dykiel była jedną z ambasadorek kampanii społecznej "Twarze depresji".

Człowiek w depresji zamyka się w sobie. Trzeba wyciągnąć do niego rękę i go utulić. Uśmiechajmy się, kochajmy drugiego człowieka i przytulajmy się opowiadała aktorka.

Bożena Dykiel o walce z depresją. Wsparcie i bliskość

Bożena Dykiel wielokrotnie podkreślała, że najważniejsze w walce z depresją są życzliwość, czułość i wyciągnięcie pomocnej dłoni. Aktorka wskazywała też na rolę najbliższego otoczenia: rodziny, przyjaciół i kolegów z pracy.

Uśmiechajmy się do siebie, bo to jest ważne. Jeżeli się uśmiechasz do ludzi, to dostaniesz uśmiech z powrotem, a ten uśmiech daje nadzieję. Nadzieja jest najważniejsza. Kochajmy się mówiła aktorka.

Wspominała, że sama na planie serialu "Na Wspólnej" starała się rozpoznać, kto z kolegów przeżywa trudniejszy okres, i zawsze okazywała wsparcie.

Mój zawód jest bardzo podatny na depresję. Jak przychodzę na plan serialu Na Wspólnej, zawsze bacznie się rozglądam. Kiedy ktoś zachowuje się inaczej niż zwykle, zawsze zapytam: Co u Ciebie? Wszystko dobrze? Chcesz pogadać. Jeśli odpowie: Nie, to oczywiście nie będę nalegać. Ale nie można ludzi mijać obojętnie. Każdy człowiek jest ważny, a już szczególnie ci, z którymi jesteśmy na wyciągnięcie ręki jak w domu, czy w pracy. To są najważniejsze osoby naszego życia. Nie omijajmy się byle jak wyznała w jednym z wywiadów.

Gdzie szukać pomocy? Oto lista numerów pomocy

Fundacja "Twarze depresji" świadczy bezpłatną zdalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i psychoonkologiczną – można zgłosić się poprzez formularz na stronie twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna/. Wsparcia udzielają także Poradnie Zdrowia Psychicznego, Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Dostępne są też numery telefonów zaufania:

Antydepresyjny Telefon Zaufania: (22) 484 88 01

Forum Przeciwko Depresji: (22) 594 91 00 (środy i czwartki w godz. 17:00–19:00)

Telefon Zaufania dla Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123 (czynny 7 dni w tygodniu, 14:00–22:00)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (codziennie, 12:00–22:00)

Telefon zaufania dla dzieci: 800 080 222 (całodobowy)

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (poniedziałek–piątek, 8:15–20:00)

Zobacz więcej: