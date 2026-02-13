Mieczysław Hryniewicz, serialowy mąż Bożeny Dykiel w przejmujących słowach żegna aktorkę
Bożena Dykiel nie żyje. Mieczysław Hryniewicz, jej serialowy mąż z "Na Wspólnej", nie kryje emocji. Znali się prawie 60 lat, a śmierć aktorki to dla niego ogromny cios. W rozmowie z mediami pięknymi mówił o Bożenie Dykiel. Tak skomentował śmierć serialowej żony.
Mieczysław Hryniewicz zabrał głos po śmierci Bożeny Dykiel. Aktor w rozmowie z TVN24 wrócił wspomnieniami do 1969 roku, kiedy poznał swoją przyszłą serialową żonę z "Na Wspólnej". Mieczysław Hryniewicz w przejmującym wyznaniu zwrócił się do męża i córek aktorki.
Bożena Dykiel nie żyje
Dziś rano wszystkie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci jednej z najpopularniejszych polskich aktorek - Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana przez widzów aktorka zmarła w wieku 77 lat. Wiadomość o śmierci gwiazdy "Na Wspólnej" przekazał ksiądz Andrzej Luter.
BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! Grała u Andrzeja Wajdy (,,Wesele'', ,,Ziemia obiecana'', ,,Człowiek z żelaza'', ,,Wielki Tydzień''), u Janusza Zaorskiego (,,Awans''). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego (,,Dzień świra''), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w ,,Balladynie'' Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego ,,rewolucyjnego,, spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie
Mieczysław Hryniewicz żegna Bożenę Dykiel
Bożena Dykiel była ikoną polskiego kina i teatru. Przez ponad 20 lat wcielała się w Marię Ziębę w serialu "Na Wspólnej", gdzie serialowym mężem był właśnie Hryniewicz. Ich znajomość sięgała końca lat 60. - poznali się na egzaminach do szkoły teatralnej.
Myśmy się znali od 1969 roku. Ona była słońcem na egzaminie na Akademii Teatralnej, pani Bożena Dykiel, taka piękna blondynka. I teraz to słońce dla mnie zgasło, zostały dla mnie tylko miłe wspomnienia i piękne chwile, które razem przeżyliśmy przez ten bardzo długi czas.
Serialowy mąż Bożeny Dykiel nie ukrywał smutku komentując jej odejście. Na antenie TVN24 zwrócił się do rodziny aktorki.
Dla mnie to jest straszny dzień, straszne przeżycie. Chciałem się pokłonic w smutku Ryszardowi, mężowi Bożenki i Marysi i Zosi bo to jest najważniejsze, rodzina
(...) Kiedyś to słońce gaśnie i dzisiaj z bólem to przyjąłem. Teraz trzeba będzie życ inaczej chyba. Mówi się, że nie ma ludzi niezastapionych - nie, będzie bardzo trudno Bożenkę zastąpić
