Mieczysław Hryniewicz zabrał głos po śmierci Bożeny Dykiel. Aktor w rozmowie z TVN24 wrócił wspomnieniami do 1969 roku, kiedy poznał swoją przyszłą serialową żonę z "Na Wspólnej". Mieczysław Hryniewicz w przejmującym wyznaniu zwrócił się do męża i córek aktorki.

Bożena Dykiel nie żyje

Dziś rano wszystkie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci jednej z najpopularniejszych polskich aktorek - Bożena Dykiel nie żyje. Uwielbiana przez widzów aktorka zmarła w wieku 77 lat. Wiadomość o śmierci gwiazdy "Na Wspólnej" przekazał ksiądz Andrzej Luter.

BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! Grała u Andrzeja Wajdy (,,Wesele'', ,,Ziemia obiecana'', ,,Człowiek z żelaza'', ,,Wielki Tydzień''), u Janusza Zaorskiego (,,Awans''). Występowała w komediach Stanisława Barei, Marka Koterskiego (,,Dzień świra''), Jerzego Hoffmana, Romana Załuskiego i w wielu innych filmach. W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w ,,Balladynie'' Słowackiego; to były czasy kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego ,,rewolucyjnego,, spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mieczysław Hryniewicz żegna Bożenę Dykiel

Bożena Dykiel była ikoną polskiego kina i teatru. Przez ponad 20 lat wcielała się w Marię Ziębę w serialu "Na Wspólnej", gdzie serialowym mężem był właśnie Hryniewicz. Ich znajomość sięgała końca lat 60. - poznali się na egzaminach do szkoły teatralnej.

Myśmy się znali od 1969 roku. Ona była słońcem na egzaminie na Akademii Teatralnej, pani Bożena Dykiel, taka piękna blondynka. I teraz to słońce dla mnie zgasło, zostały dla mnie tylko miłe wspomnienia i piękne chwile, które razem przeżyliśmy przez ten bardzo długi czas. Mieczysław Hryniewicz wspominał na antenie TVN24.

Serialowy mąż Bożeny Dykiel nie ukrywał smutku komentując jej odejście. Na antenie TVN24 zwrócił się do rodziny aktorki.

Dla mnie to jest straszny dzień, straszne przeżycie. Chciałem się pokłonic w smutku Ryszardowi, mężowi Bożenki i Marysi i Zosi bo to jest najważniejsze, rodzina

(...) Kiedyś to słońce gaśnie i dzisiaj z bólem to przyjąłem. Teraz trzeba będzie życ inaczej chyba. Mówi się, że nie ma ludzi niezastapionych - nie, będzie bardzo trudno Bożenkę zastąpić dodał aktor.

Zobacz także: