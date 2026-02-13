13 lutego 2026 roku media obiegła informacja o śmierci Bożeny Dykiel, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiej sceny artystycznej. Aktorka przez lata była związana z serialem „Na Wspólnej”, w którym wcielała się w postać Marii Zięby. Po jej śmierci produkcja opublikowała wzruszający wpis, żegnając aktorkę i dziękując jej za wieloletni wkład w historię serialu.

Produkcja "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel

Bożena Dykiel nie żyje. Niezapomniana aktorka miała 77 lat. Widzowie "Na Wspólnej" pokochali ją już ponad 23 lata temu. Niemalże przez ćwierć wieku wcielała się w rolę Marii Zięby. Już od jakiegoś czasu nie było tajemnicą, że aktorka ma problemy ze zdrowiem. Produkcja nawet zabrała głos, co będzie w wątkiem Marii Zięby w serialu. Nikt nie przypuszczał jednak, że 13 lutego 2026 roku, media obiegnie tak smutna informacja.

Na oficjalnym profilu „Na Wspólnej” w mediach społecznościowych producenci opublikowali poruszający wpis, w którym pożegnali Bożenę Dykiel.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Bożenę Dykiel – naszą serialową Marię Ziębę, aktorkę wyjątkową i niezastąpioną. Przez lata była sercem „Na Wspólnej” – ciepłem, siłą, prawdą emocji i charakterem, który znały i kochały miliony widzów. Na planie zostawiła nie tylko wielkie role, ale też uważność, humor i niezwykłą klasę. Dla wielu była ekranową mamą, dla nas – częścią rodziny, której nie da się zapomnieć. Jej głos, spojrzenie i obecność na zawsze pozostaną w historii naszego serialu. Bożenko, dziękujemy za wszystko. Będziesz z nami zawsze

Opublikowano także film, na którym wspominane są sceny z "Na Wspólnej", w których brała udział serialowa Maria Zięba:

Dziękujemy za wszystko. Będziesz z nami na zawsze

Internauci poruszeni śmierci Bożeny Dykiel

Sieć zalewają kondolencje. Swój smutek i tęsknotę wyrażają przyjaciele Bożeny Dykiel z planu. Wspomnieniami podzieliła się Anna Guzik czy Mieczysław Hryniewicz, który wciela się w rolę Włodka Zięby. Razem z Dykiel tworzyli trzon tego serialu, jednocześnie od 23 lat, grając serialowe małżeństwo. "Kiedyś to słońce gaśnie i dzisiaj z bólem to przyjąłem. Teraz trzeba będzie życ inaczej chyba. Mówi się, że nie ma ludzi niezastapionych - nie, będzie bardzo trudno Bożenkę zastąpić" - powiedział na antenie TVN24.

Poruszające słowa publikują również widzowie "Na Wspólnej":

Ogromna strata. Cudowna kobieta, człowiek i aktorka

Strasznie przykra wiadomość, jesteś niezastąpiona, uwielbiałam każdą twoją rolę piszą internauci.

